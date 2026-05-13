Одна чайна ложка – і розсада почне швидко рости та рясно плодоносити

Після висадки розсади у відкритий ґрунт або теплицю, рослинам потрібно швидко адаптуватися й наростити сильну кореневу систему. Саме від цього залежить подальший ріст культур і майбутній урожай.

Досвідчений городник на своєму ютуб-каналі "Корисне TV" розповів, як правильно підготувати лунки, щоб уникнути стресу для рослини.

Чим підживити розсаду після висадки?

Висаджувати розсаду в теплицю варто лише тоді, коли нічна температура не опускається нижче +6 градусів тепла. Для відкритого ґрунту на вулиці має бути ще тепліше – вночі температура має бути стабільно не нижчою, ніж +10 градусів тепла.

Це допоможе перцям, баклажанам, томатам та іншим культурам легше прижитися після пересадки.

Перед посадкою у лунку радять додати органічне добриво. Найкращим варіантом дачник назвав гранульований курячий послід. Такого добрива під розсадою вистачить на увесь сезон.

Добриво потрібно змішати в ґрунтом, полити водою, і лише після цього висаджувати розсаду. Наступним кроком дачник назвав головний інгредієнт.

Розсаді потрібен стимулятор росту. Краще за все використовувати препарати, у складі яких є ауксин. Одним з таких препаратів є корневін, основним компонентом якого є індолілмасляна кислота,

– зазначив садівник.

За його словами, ауксин стимулює утворення кореневих зачатків, пришвидшує ріст молодих корінців, що сприяє кращому приживленню розсади. Рослина не отримає стресу від пересаджування і буде менше хворіти, особливо, якщо при пересаджуванні розсади пошкодиться коріння.

Чим більшою є коренева система рослини, тим краще живлення, а звідси – більший та якісніший урожай. Таке підживлення підходить не лише для томатів чи перців, але й для огірків, кабачків, динь та гарбузів.

Чим підживити навесні кущі полуниці?

Щоб сприяти розвитку кореневої системи й підвищити солодкість ягід, варто використовувати дріжджове добриво або яблучний оцет, пише Interia Kobieta.

Дріжджове добриво корисне тим, що стимулює кущі полуниці швидше рости й формувати міцне листя. Потрібно лише розчинити дріжджі у теплій воді й залишити настоятися кілька годин. Дріжджовий полив варто використовувати раз на 2 тижні.

Яблучний оцет відповідає за солодкість та аромат. Його додають у воду для поливу, щоб він допоміг підтримувати потрібний рівень кислотності ґрунту. Таким розчином полив варто проводити раз на 2 тижні.

Яке є незвичне добриво для саду?

Садівники радять використовувати людське волосся як органічне добриво, що вивільняє азот, покращує структуру ґрунту та відлякує шкідників.

Волосся можна розкинути по ґрунту, змішати з компостом чи розмістити навколо основи рослини. Важливо лише уникати густих грудок, оскільки вони можуть злипнутися й перешкоджати проникненню в ґрунт.