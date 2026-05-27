Це казкове дерево світиться вночі: його можна вирощувати в Україні

Деякі садівники крім звичайних плодових дерев додають в сад ще й екзотичні рослини. Цього року невелике дерево альбіція юлібріссін має всі шанси стати садовим хітом завдяки шовковистим квітам та неймовірному аромату.

Це дерево родом з Азії й зустрічається в природі від Гімалаїв до Японії, пише Interia Zielona. Альбіцію навіть часом називають перською мімозою та шовковим деревом. І хоч рослина росте в теплих регіонах світу, садівники дедалі активніше почали її вирощувати в Європі.

Як виглядає шовкове дерево?

Дерево утворює парасолькоподібну крону, а листя у формі пір’їнок нагадує мімозу. Найкрасивішими в цьому дереві є пухнасті рожево-білі квіти. Коли вони розпускаються, то нагадують шовкові хмари.



Вражаюча альбіція з рожевими квітами / Фото з Вікіпедїі

Садівники кажуть, що дерево має одну особливість. Яскраві квіти відбивають місячне світло й штучне освітлення, створюючи красиве сяйво, яке виглядає так, наче вони світяться вночі.



Дивовижні квіти альбіції / Фото з Вікіпедїі

Саме це нічне видовище виділяє альбіцію серед багатьох інших декоративних рослин.

Втім, крім красивих квітів альбіції мають ще й приємний аромат, який приваблює комах-запилювачів – бджіл та метеликів. Для людей цей запах теж досить помітний – він солодкий і не схожий на інші рослини.

Як вирощувати це дерево в Україні?

Альбіція добре росте на сонячному й захищеному від вітру місці. Ґрунт повинен бути легким і трохи дренованим, оскільки рослина не любить надлишку вологи.

Росте дерево відносно швидко й може стати справжнісінькою окрасою саду через кілька років.