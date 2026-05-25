Чим підживити огірки у червні: урожай буде гарантований
Під час вирощування огірків підживлення має досить велике значення. Ці овочі добре ростимуть й даватимуть хороший урожай, але лише за умови, якщо мають доступ до поживних речовин.
Деякі дачники думають, що огірки досить прості у догляді, але це не так, пише Deccoria. Рослини доволі вибагливі, оскільки мають сильну потребу в добривах.
Коли підживлювати огірки?
Розсаду огірків можна підживлювати через 2 тижні після посадки. Якщо ж огірки посіяні з насіння, то потрібно дочекатися, коли виростуть 3 – 4 листки.
Враховуючи те, що більшість огірків сіють у другій половині травня, перше підживлення можна робити на початку червня.
За словами дачників, огірки варто удобрювати помірно, але часто – приблизно кожних 2 тижні. У такому разі рослини будуть забезпечені необхідними речовинами на всіх етапах розвитку.
Якими домашніми добривами підживити огірки?
Мінеральні добрива підходять огіркам, але органічні – набагато кращі, бо збагачують ґрунт гумусом. Можна використовувати компост чи біогумус, а також вирощувати їх після сидератів: гірчиці, пижма чи бобів.
Список домашніх підживлень для рослин
- Дріжджі – у 10 літрах води потрібно розвести 100 грамів дріжджів й повністю перемішати. Розчин слід залишити на годину, а тоді просто полити ним рослини без розбавлення.
- Живокіст – для цього засобу потрібно зібрати 1 кілограм квітучого листя й пагонів живокосту. Їх треба помістити у відро й залити 10 літрами води, залишивши на 2 тижні, помішуючи кожного дня. Для поливу настій варто розвести водою у співвідношенні 1:5.
Також можна використовувати бузину, як і живокіст. Проте ця рослина потребує вже більшого розведення (1:10). Домашні добрива можна чергувати кожних 2 тижні.
Огірки люблять підживлення / Фото Pexels
Чому огірки не ростуть?
Підживлення одразу впливає на огірки, тож вони починають швидко рости й розвиватися. Втім, часом рослини можуть мати мало квітів. Таке стається через неправильне внесення добрив.
Дачники кажуть, що не можна підживлювати огірки великою кількістю азоту. Він необхідний рослинам на початку росту, а далі його кількість варто обмежити.
У період формування зеленої маси огіркам необхідний фосфор і калій, а впродовж всього вегетаційного періоду варто додавати ще й кальцій, магній, бор та мідь.