Квіти гортензій будуть більшими за качан капусти: секрет від британського садівника

Гортензії є одними з найулюбленіших квітів садівників. Вони вражають красивим цвітінням і невибагливі у вирощуванні. Британський садівник розповів про надійне підживлення, яке допомагає квітам швидко рости.

Активний пік цвітіння гортензій припадає з червня по жовтень, пише Deccoria. Полив та внесення добрива – найважливіші кроки для хорошого росту.

Що прискорить ріст гортензій?

Підживлення гортензіям потрібне саме у травні, щоб за кілька тижнів вже мати змогу розцвісти. Одним із найважливіших елементів є азот. Він впливає на ріст пишного листя й розвитку міцних і товстих стебел.

Це дуже важливо кущам, оскільки лише міцні стебла зможуть витримати великі й пишні квіти. Крім того, гортензіям потрібен вуглець у ґрунті. Квіти потребують ґрунт, що буде багатий на органічні речовини.

Завдяки цьому вони зможуть легше поглинати воду й необхідні мінерали з ґрунту, які необхідні для правильного росту. Коли структура ґрунту пухка, то кисень легше досягає коріння.



Як уникнути в’янення кущів?

Гортензії є дуже вибагливими рослинами. Висока температура повітря у травні може висушити ґрунт, а сильний дощ – вимити поживні речовини. Дачники радять не допускати повного пересихання коріння. Єдиного правила поливу немає, важливо лише орієнтуватися на температуру повітря.

Фахівці лише радять після сильних дощів перевіряти, чи ґрунт під кущем вологий. У випадку, якщо він проникний і багатий на органічні речовини, то буде діяти як губка, зберігаючи вологу і повільно віддаючи її рослині.

Чим підживити гортензії?

Британський садівник Річард Серес-Надь розповів про одну хитрість, яка допоможе гортензіям рясно цвісти. За його словами, саме кавова гуща вважається секретним інгредієнтом, який стимулює квіти до росту.

Річ у тому, що кавова гуща є природним джерелом азоту. Крім розвитку листя, азот покращує структуру ґрунту. Завдяки ньому він стає пухкішим та аерованим. А ще кавову гущу дуже люблять дощові черв’яки, які природним чином риють та розпушують ґрунт навколо куща.

Гортензії дуже люблять рости в слабокислому ґрунті, а кавова гуща саме допомагає підкислити ґрунт, покращуючи насичений колір гортензій.

Потрібно лише просто змішати гущу з водою в лійці й регулярно поливати розчином кущі. На 1 літр води достатньо 1 столової ложки кавової гущі. Гуща цілком безпечна для гортензій, тому її можна використовувати регулярно, хоча б раз на тиждень.

Як доглядати за гортензіями влітку?

Вже у літню пору гортензії можуть слабнути через нестачу або надмір вологи, поганий дренаж, надмірне або недостатнє сонячне світло, надлишок азоту та велику вагу квітів, пише Real Simple.

Для розв'язання проблеми рекомендується контролювати вологість ґрунту, вдосконалити дренаж, забезпечити правильне освітлення та використовувати збалансовані добрива й підв'язувати стебла.

Троянди флорибунда, кущові й плетисті ідеально підходять для вирощування в контейнерах. Трояндам у горщиках потрібне щонайменше 6 годин сонячного світла та регулярний полив кожні 2 – 3 дні.

Травневий догляд за ліліями включає підживлення до розпускання бруньок, використання калійних добрив для стимуляції цвітіння і боротьбу зі шкідниками, такими як лілійні жуки.