Коли вдома є полуниця чи малина: як приготувати літні десерти, як з кондитерської

Літо – найкращий час для ягідних десертів. Першою достигає полуниця, її сезон в Україні вже розпочався. Для тортів та тістечок кондитери рекомендують обирати найсвіжіші ягоди. Зокрема, чудовим варіантом стане полуниця відразу з городу.

Вже невдовзі також розпочнуться сезони малини, чорниці, черешні, з якими у нас зазвичай асоціюється літо. У цей час ягідні десерти очолюють смачні тренди. Приготувати їх вдома – доволі просто. Як зауважує Martha Stewart, один з секретів смачних десертів – у свіжості ягід.

Зауважте Кав'ярня вдома: які кавомолки обрати, якщо бюджет – до тисячі гривень

Не варто мити ягоди відразу після того, як принесли їх додому. Спершу полуницю, малину, чорницю тощо варто перебрати, а тоді зберігати у чистому та сухому контейнері. Мити ягоди найкраще безпосередньо перед приготуванням десерту.

Якщо хочеться регулярно готувати десерти вдома, на кухні можна облаштувати маленьку кондитерську. Придбати форми для випікання, кондитерські інструменти та аксесуари для неї можна на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Ідеї літніх десертів з ягодами

Ягідні тарти

Доволі простий у приготуванні та дуже смачний десерт. Чудовий варіант, коли є обмаль часу, але хочеться влаштувати літнє чаювання. База традиційно випікається з тіста з розсипчастою структурою. Для балансу смаку варто додати ванільний крем, а зверху додати ягоди.

Ягідні тарти – одні з найпопулярніших літніх десертів / Unsplash

Заморожені йогурти

Десерт, який чудово охолоджує у спеку та стає оригінальною альтернативою класичному морозиву. Йогурт можна зробити вдома самостійно, використавши йогуртницю, або придбати у магазині. Також до нього варто додати мед та ягоди. Далі йогурт потрібно викласти у формочки для морозива та поставити десерт у морозилку.

Заморожувати йогурт можна у різних оригінальних формах / Shutterstock

Ягідний сорбет

Освіжальний десерт лише з трьох інгредієнтів: для сорбету знадобляться лише декілька склянок ягід на вибір, цукор та вода. Приготувати десерт можна за 5 хвилин: достатньо подрібнити ягоди у блендері, додати до нього сироп з цукру та води, викласти у формочки та поставити на декілька годин у морозилку.

Полуниця з крем-сиром

Десерт, який готується за хвилину. Достатньо вирізати серединки полуницю і додати туди крем-сир.