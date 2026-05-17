Про комарів можна забути: ось як прогнати їх з дачі на все літо

Мало що може так швидко й безповоротно зіпсувати вечірній відпочинок на дачі, як безперервні укуси комарів. На щастя, впоратися з цими комахами можливо – і для цього навіть не потрібні дорогі засоби.

Якщо ви помітили, що комарі особливо сильно полюбили ваше подвір'я чи сад, скоріш за все, ви ненавмисно створили там ідеальні умови для цих комах. І для того, аби кровопивці не турбували вас влітку, ці умови потрібно порушити, пише Martha Stewart.

Цікаво Ці 5 овочів ідеально ростуть у тіні: садити можна вже зараз

Що приваблює комарів у двір?

Для того, аби розібратися з комарами та прогнати їх, спершу потрібно зрозуміти, що саме на вашій ділянці приваблює їх взагалі. І факторів може бути одразу кілька.

Стояча вода

Це – практично основна причина, чому у вас у дворі може бути чимало комарів. Адже саме такі місця, як ванни, калюжі чи ставки є ідеальними місцями для відкладання яєць самками комарів.

Але звернути увагу потрібно й на менш очевидні джерела води – лійки, залишені надворі, засмічені водостічні жолоби чи лотки під квітковими горщиками.

Вуглекислий газ

Так, це неприємно, але сама наявність великої кількості людей у дворі вже може стати причиною, чому його так полюбляють комарі.

Густа тінь та висока трава

Якщо на подвір'ї багато густої та високої трави, саме час замислитися про те, аби скосити її, аби вчасно запобігти появі комарів. Саме у густій тіні вони ховаються в жарку пору дня й проводять там більшість часу.



Комарі обожнюють густу тінь / Фото Pexels

Часто підстригайте кущі та косіть газон, щоб зменшити кількість тінистих, вологих місць, де люблять відпочивати комарі,

– радить експерт боротьби зі шкідниками Тоні Кінг.

Як боротися з комарами на ділянці?

Способів боротьби є кілька – і для найкращого результату варто поєднати одразу декілька з них.

Поруште середовище існування комах . Це – найефективніший спосіб боротьби з ними у довгостроковій перспективі. Заберіть джерела води, підстригайте кущі та траву.

. Це – найефективніший спосіб боротьби з ними у довгостроковій перспективі. Заберіть джерела води, підстригайте кущі та траву. Спробуйте пастки проти комарів . Деякі господарі успішно використовують вуглекислий газ для приманювання та вилову комарів. Та метод краще працюватиме у поєднанні з профілактикою.

. Деякі господарі успішно використовують вуглекислий газ для приманювання та вилову комарів. Та метод краще працюватиме у поєднанні з профілактикою. Посадіть сад для відлякування шкідників. Так, деякі рослини мають дивовижну здатність відлякувати комарів – і все через їхній специфічний запах. Неприємний він тільки для комах, а ось людям зазвичай подобається.

Якщо шукаєте, де придбати засоби від комарів зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Що посадити в саду, щоб прогнати комарів?

Жодна рослина не буде на 100% ефективною проти комарів, але багато з них все ж мають природні властивості, що відлякують цих комах. Ось кілька рослин, які можна висадити в садку та на подвір'ї вже зараз, пише The Spruce.

Лаванда – вважається, що її олії пригнічують нюх комарів.

– вважається, що її олії пригнічують нюх комарів. М'ята буває багатьох видів, але будь-який з них годиться для боротьби з комахами.

буває багатьох видів, але будь-який з них годиться для боротьби з комахами. Розмарин відлякує не тільки комарів, але й інших садових шкідників, як-от капустяну міль.

відлякує не тільки комарів, але й інших садових шкідників, як-от капустяну міль. Цибуля-шніт виділяє сірчано-цибулевий запах, що люди майже не помічають, а ось комахи його дуже не люблять.

виділяє сірчано-цибулевий запах, що люди майже не помічають, а ось комахи його дуже не люблять. Лемонграс – ця трав'яниста рослина містить речовину, що відлякує комарів. Кілька листочків можна зрізати й розкласти біля місця відпочинку.

Як прогнати з ділянки мишей?

Влітку на дачі можуть надокучати не лише комарі, але й гризуни, і як діяти з навалою останніх, знають далеко не всі. На щастя, хімію використовувати для того, аби відвабити мишей від дому та городу, необов'язково. Кілька перевірених способів дачники використовують вже роками.

Виявляється, запах звичайного столового оцту миші ненавидять – і тому його розпилення по городу та саду змусить шкідників тікати геть.