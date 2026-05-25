Не всі народні добрива корисні: агрономка назвала найкращі та найгірші підживлення для городу
Дачники роками використовують попіл, кропиву, дріжджі чи йод, вважаючи їх безпечними підживленнями. Проте не всі популярні народні засоби приносять користь рослинам.
Агроном овочевих культур, відкритого і закритого ґрунту ФГ Тандем-агро Анна Казік розповіла ексклюзивно для 24 Каналу, які натуральні добрива дійсно варто застосовувати на городі, а які з них переоцінені чи навіть небезпечні.
Виявляється, що компост залишається одним з найцінніших добрив для ґрунту, тоді як дріжджі та йод можуть дати зовсім не той ефект.
Які добрива є помічними?
Деревний попіл корисний, оскільки в ньому міститься калій, кальцій та мікроелементи. Проте його не варто змішувати з азотними добривами й краще не сипати просто так на лужних ґрунтах.
Настій кропиви – це слабке азотне підживлення. Він може злегка активізувати ріст кореневої системи й діє як м’яка органіка – делікатно і не агресивно.
За словами агрономки, компост – це найцінніше, що є для ґрунту. Він структурований, бо робить ґрунт пухким. Також завдяки ньому у ґрунті стає більше корисних мікроорганізмів, а завдяки буферності ґрунт краще утримує вологу та поживні елементи.
Не всі добрива корисно впливають на рослини / Фото Pexels
Які підживлення переоцінені?
Доволі часто дачники використовують для підживлення дріжджі, втім експертка зазначила, що таке добриво переоцінене.
Вони тимчасово стимулюють, але насправді "зʼїдають" доступний кальцій. Після його виведення з ґрунту, рослина може стати гіршою, ніж була до такого добрива й може почати різко жовтіти, – зазначила Анна Казік.
Також доволі часто на грядках застосовують йод, однак він дає опіки і є токсичним. Сода пригнічує грибок тимчасово, але шкодить листю і змінює рН.