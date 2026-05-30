Урожай буде щедрішим: місячний календар городника і садівника на червень 2026

Дачники і городники планують на ділянці роботи не лише за прогнозом погоди, але й за місячним календарем. Фази Місяця можуть впливати на розвиток рослин, укорінення, ріст зеленої маси й засвоєння поживних речовин.

Місячний календар допомагає визначити вдалі дні для посіву, пересадки, поливу та інших сезонних робіт, пише Space Weather Live.

Також він підказує, коли краще не робити ніяких маніпуляцій і дати рослинам спокій на грядці.

Фази Місяця у червні 2026 року

Повня – 30 червня;

Спадний Місяць – 1 – 14 червня;

Новий Місяць – 15 червня;

Зростаючий Місяць – 16 – 29 червня.



Місячний календар впливає на посадки / Фото Pexels

Коли можна працювати на городі та в саду?

1 – 7 червня – період Спадного Місяця. У цей час рекомендовано висаджувати коренеплоди, проводити обрізку дерев і кущів, а також прополювати грядки й боротися зі шкідниками. Також добре займатися розпушуванням ґрунту.

8 червня – остання чверть Місяця. День підходить для санітарних робіт на ділянці, очищення грядок і видалення бур’янів. Від активних посадок краще відмовитися.

9 – 14 червня – сприятливий час для догляду за рослинами, формування крони дерев, проріджування сходів та посадки культур, урожай яких формується під землею. Також можна проводити обробку від хвороб і шкідників.

15 червня – Молодик. Вважається одним з найменш сприятливих днів для будь-яких робіт із землею. Посів, пересадку та обрізку рекомендують перенести на інший час.

16 – 20 червня – початок Зростаючого Місяця. Хороший період для посіву зелені, овочів, квітів та декоративних рослин. Культури в цей час активно набирають силу й добре приживаються.

21 – 22 червня – перша чверть Місяця. Дні підходять для поливу, внесення добрив та легких городніх робіт. Перевантажувати рослини пересадками не варто.

23 – 29 червня – один з найкращих періодів місяця для більшості робіт на городі. Можна сіяти, висаджувати розсаду, пересаджувати культури, підживлювати рослини й доглядати за садом.

30 червня – Повня. У цей день не рекомендується займатися посадкою чи пересадкою. Краще присвятити час прибиранню ділянки та збору урожаю.