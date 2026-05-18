Півонія вразить гігантськими бутонами: кущі треба полити за бабусиним рецептом

Підживлення півонії впливає на розмір квітів. Щоб милуватися на клумбі вражаючим цвітінням квітів, варто вдатися до простих секретів, якими користувалися ще наші бабусі.

Слід запам’ятати, що півонії – це ті квіти, які можуть рости на одному місці 15 – 20 років, тому постійна пересадка їм непотрібна, пише Deccoria.

Саме тому пересаджувати її потрібно лише у тому випадку, якщо вона кілька років слабшає на ділянці та все рідше цвіте. У такому випадку змінювати місце росту рослини потрібно лише на початку осені, оскільки весняна пересадка може півонії лише нашкодити.

Чому півонія може погано рости?

Глибина посадки – одна з найпоширеніших помилок. Кущ буде енергійно рости, даючи рясне листя, але не цвістиме. Бруньки росту, з яких навесні з’являються квіткові стебла, варто розміщувати лише на 3 – 5 сантиметрів нижче поверхні ґрунту.

Півонії люблять рости у родючому, добре дренованому ґрунті з рН 6,0 – 7,0. У важкий, глинистий ґрунт варто додати в лунку пісок і компост для покращення дренажу.

Яке підживлення приготувати для півоній?

Найкращим підживленням для півонії вважається ферментоване добриво з черствого хліба. Річ у тому, що в ньому є дріжджі, які після ферментації активують ґрунтові мікроорганізми та сприяють засвоєнню рослиною мінералів з ґрунту.

Це добриво здатне замінити азот, фосфор і калій, стимулювавши ріст коренів та утворення бруньок.

Для приготування потрібно нарізати черствий пшеничний чи житній хліб на дрібні шматочки й покласти у відро. Тоді все варто залити водою й накрити відро тарілкою з вантажем на тиждень. Вміст потрібно помішувати кожного дня.



Півонія здатна вразити пишним цвітінням / Фото Pexels

Через тиждень рідину потрібно процідити через сито й розвести водою у співвідношенні 1:3. Цим поживним розчином потрібно полити півонії на рівні коренів. На один кущ – один літр добрива. Таке підживлення варто застосувати у травні перед початком цвітіння.

Замість черствого хліба можна розчинити 100 грамів свіжих хлібопекарських дріжджів у 10 літрах теплої води.

Навіщо півоніям опори?

Якщо кущі півонії важкі, то потрібно встановити опори, щоб тонкі стебла змогли витримати великі бутони. Через сильний дощ промоклі квіти потягнуться до землі, забрудняться й можуть почати гнити.

Вирішити проблему зможуть опори. Це можуть бути металеві конструкції у формі кільця – пагони проростуть крізь кільце й виглядатимуть природно.

Також це можуть бути бамбукові кілки вбиті навколо куща та з’єднані джутовою мотузкою на висоті 40 сантиметрів.

Крім того, садівники використовують садову сітку, яку потрібно обмотати навколо куща і закріпити кабельними стяжками.

Важливо лише не загущувати пагони разом, оскільки рослині потрібна циркуляція повітря між стеблами, щоб зменшити ризик появи сірої гнилі. Півонії особливо схильні до неї у вологі дні.

Чим ще можна підгодувати півонії?

Півонії також можна підгодувати яєчною шкаралупою, пише Interia Kobieta. Вона забезпечить кущі достатньою дозою кальцію, який зміцнить рослину і сприятиме хорошому цвітінню. Потрібно лише подрібнити шкаралупу у ступці чи блендері, а тоді просто розсипати під кущем півоній.

Також корисним є добриво з бананів. Достатньо лише залити шкірку банана літром води, закрити кришкою і дати настоятися добу. Цим розчином потрібно полити кущі.

Яку рослину посадити поруч з півонією?

Посадка герані поруч з півоніями сприяє захисту від механічних пошкоджень, поганих погодних умов і приваблює корисних комах. Герань розростається досить густо, тому створює природний захисний шар, який захищає основу пагонів півонії від вітру та сильного дощу.

Крім того, герань не конкурує з півоніями за поживні речовини і діє як природна мульча, зберігаючи вологу в ґрунті. А це особливо корисно для півоній у спекотні дні.