Ці 5 речей можуть приховувати плісняву: майже ніхто їх не перевіряє

Останнє, що хочеться мати у своєму домі – це цвіль та плісняву. А втім, вони можуть ховатися у найбільш несподіваних місцях.

Цвіль не тільки псує якість повітря та може бути небезпечною, але й дорога у видаленні, коли розростається досить сильно. Тож щоб не платити тисячі за її видалення згодом, краще перевірити кілька місць в оселі вже зараз, пише Southern Living.

Де в домі може ховатися цвіль?

Ущільнювачі пральної машини

Це – перше місце, де обов'язково потрібно перевірити, адже гума навколо обідка дверцят постійно контактує з водою, і це робить її майже ідеальним розсадником плісняви.

Переконайтеся, що ви протираєте ущільнювач принаймні раз на місяць – для цього варто використовувати мило та оцет. Це допоможе запобігти появі цвілі. Також після прання не зачиняйте дверцята машинки одразу – дайте барабану трохи "провітритися".

Брудна білизна

З очевидних причин поєднання бактерій, поту, води та вологи – це ідеальне середовище для розвитку спор плісняви. Намагайтеся не тримати брудний одяг у кошику надто довго, а також обирайте кошики з гарною вентиляцією.

Якщо ви часто займаєтеся спортом чи виконуєте фізичну роботу, не завадить прати білизну частіше. Головне – не кладіть вологі речі у закриті шафи.

Килим у підвалі

Якщо у вашому домі є підвал, увесь текстиль там потрібно уважно перевірити, адже підвали – це зовсім не місця, відомі хорошою вентиляцією. Якщо є така можливість, регулярно вмикайте там осушувач повітря.

Куточки у ванній кімнаті

Ванна кімната в цілому – це джерело цвілі, і там під час прибирання потрібно бути особливо уважними. Ретельно перевірте куточки кімнати – навколо стелі душової кабінки, у стиках між плитками тощо.

Якщо цвіль все ж знайдеться, на неї можна розпилити білий оцет та залишити на пів години. Після цього протріть серветкою та висушіть місце.

Книги та папери

Майже усім знайомий затхлий запах у магазинах вживаних книг та старих бібліотеках. Якщо ваша книгозбірня починає пахнути так само, час збити на сполох – адже аромат спричиняє цвіль та грибок.

Папери та книги – це справжній магніт для вологи, і саме тому дуже важливо зберігати їх у сухих, добре провітрюваних приміщеннях. Але якщо забезпечити такі умови неможливо, можна скористатися кількома пакетиками силікагелю – вони недорогі та вбирають зайву вологу.



Старі книги притягують вологу / Фото Pexels

Які є основні ознаки цвілі?

Перед тим як почати видаляти цвіль, потрібно її помітити, пише Homes&Gardens.Ось на які моменти варто звернути увагу:

Зміна кольору та видиме зростання – на предметах, стінах чи меблях можуть з'являтися чорні, зелені, рожеві чи розмиті білі плями.

– на предметах, стінах чи меблях можуть з'являтися чорні, зелені, рожеві чи розмиті білі плями. Запах вогкості та землі – це одна з найпоширеніших ознак цвілі.

– це одна з найпоширеніших ознак цвілі. Висока вологість та сирість .

. Здуття чи відшарування фарби або шпалер – якщо ви не зачепили їх самі, тоді винуватцем відшарування, скоріш за все, є пліснява.

– якщо ви не зачепили їх самі, тоді винуватцем відшарування, скоріш за все, є пліснява. Симптоми алергії – цвіль є дуже поширеним алергеном, і саме тому боротися з нею потрібно швидко.

Як почистити від цвілі шторку для душу?

Безперечно, ванна – це найбільш проблемна зона, коли мовиться про цвіль. Але є одне місце, перевірити яке чимало людей забувають – і це шторка для душу. А тим часом цей шматок пластику чи тканини накопичує не тільки мильний наліт, але й спори та бактерії.

На щастя, замінювати її у випадку забруднення не потрібно, а чищення неймовірно просте. В більшості випадків достатньо просто закинути шторку у пральну машину. Або ж можна очистити її сумішшю оцту та води.