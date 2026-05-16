"Тещин язик" легко знищити одним поливом: дізнайтеся, як не зіпсувати рослину

Сансев’єрію варто обережно поливати, щоб не пошкодити ніжне листя рослини. Волога є важливою для росту, але головне не перелити вазон, інакше можна пошкодити коріння.

"Тещин язик" потребує різної кількості води залежно від пори року, пише Deccoria.

Як часто поливати сансев’єрію?

Рослина починає активно рости у теплі місяці, коли довші дні, тому саме в цей час їй потрібно багато води. Вже в кінці літа й восени, коли дні стають коротшими, ріст сансев’єрії сповільнюється, тому полив варто скоротити вдвічі.

Якогось єдиного правила поливу рослини немає, тому потрібно перевіряти ґрунт. Якщо він сухий на глибині 5 сантиметрів, то це є ознакою, що рослині потрібна вода.

Багато що залежить навіть від типу ґрунту. Використання універсальної суміші утримує більше води, ніж ґрунт, призначений для сукулентів і кактусів. Крім того, варто звертати увагу на освітлення.

Рослина в темному місці потребуватиме рідшого поливу, ніж та, що росте в більш світлому місці.



Сансев'єрія не любить надмірного поливу

Якою є найкраща техніка поливу?

Сансев’єрія може бути досить чутливою до водопровідної води, тому її найкраще залишати на ніч, щоб вона нагрілася до кімнатної температури. Можна використовувати навіть дистильовану воду.

Під час поливу слід завжди уникати змочування листя під час поливу. Тещин язик класифікується як сукулент, тому коренева система поверхнева та дуже схильна до гниття, спричиненого надмірним поливом.

Саме тому не можна ніколи залишати воду в піддоні горщика. Після поливу сансев’єрії достатньо зачекати 15 хвилин, а тоді вилити залишки води, що зібралися у піддоні.

Як розпізнати кореневу гниль?

Перезволожена рослина втрачає твердість листя, тому воно стає м’яким, млявим та поганим на вигляд. Крім того, воно жовтіє чи коричневіє. Коли почне гнити коріння, рослина почне неприємно пахнути.

У такому випадку рослину потрібно вийняти з горщика, видалити усі пошкоджені корені й пересадити у новий, добре дренований ґрунт.

Що цікаво, рослину не можна поливати приблизно 2 тижні після пересадки. За цей час коріння встигне відновитися й зможе приймати помірну кількість води.

Чому сансев'єрію можна вирощувати новачкам?

"Тещин язик" – це одна з найвитриваліших кімнатних рослин, пише Southern living. Її перевага в тому, що вона легко витримує тінь, яскраве сонце, сухе повітря і мінімальний полив. Сансевієрія не потребує обприскування і не боїться протягів. Поливати рослину справді потрібно рідко.

Для цієї рослини надлишок води ще небезпечніший, ніж посуха. Тому сансев'єрія підійде усім зайнятим людям, які постійно перебувають на роботі чи по справах, і забувають про догляд.

Які ще поради варто знати квітникарям?

