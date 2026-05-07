Полуниця буде свіжою набагато довше: ягоди радять замочити в простому розчині

З середини травня розпочинається сезон полуниці, тому для того, щоб ягоди довше зберігалися, варто дізнатися важливий лайфхак. Якщо полуницю неправильно зберігати, то вона може стати м’якою, проте є один трюк, який може продовжити її термін придатності.

Блогерка Карісса Баркер розповіла у своєму інстаграмі, як правильно мити та зберігати полуницю. Зокрема цей метод стосується і лохини.

У якому розчині слід замочити полуницю?

Після збору полуниці на грядках чи після покупки на базарі, ягоди варто замочити у суміші води та харчової соди. Цей метод допоможе видалити бруд, бактерії та поверхневі пестициди.

У більшості випадків бактерії призводять до швидкого псування ягід, проте содовий розчин їх знищує, тому полуниця зможе довше зберігатися.

Ягоди достатньо замочити на 15 хвилин, а тоді висипати у друшляк й вимити залишки харчової соди. Тоді треба акуратно розкласти полуницю на паперовий рушник та дати їй час висохнути природним чином.

Перед перекладанням у герметичний контейнер, ягоди можна ще додатково промокнути паперовим рушником, щоб повністю прибрати усю навіть найменшу вологу.

Щоб полуниця залишалася свіжою, її варто зберігати у скляній ємності з відкритою кришкою задля циркуляції повітря. Ягоди потрібно кожного дня перебирати і оглядати, оскільки одна зігнила полуниця може зіпсувати всі решту.

Втім, для максимальної свіжості, ягоди рекомендовано мити вже перед самим вживанням. Таким чином можна не переживати, що зайва волога у холодильнику призведе до гниття.

Чим підживити полуницю на грядках?

Для кращого росту полуницю слід підживлювати дріжджами та яблучним оцтом, пише Interia Kobieta. Дріжджі сприяють розвитку кореневої системи та зміцнюють кущі, тому полуниця може рости активніше й формувати міцне листя. Якщо підживити полуницю яблучним оцтом, то ягоди виростуть більш ароматними та солодкими.

Які добрива потрібні ягодам у травні?

Полуницю у травні потрібно підживити калієм та фосфором для покращення урожайності та смаку ягід. Є 3 варіанти забезпечення полуниці калієм та фосфором:

Мінеральні добрива – дають найшвидший ефект;

Деревна зола – природне джерело калію;

Компост і гній – повільний, але стабільний ефект.

Садівники відзначили, йодно-дріжджове добриво, яке підтримує активність мікроорганізмів та захищає рослини від хвороб. Крім того, дріжджі покращують доступність поживних речовин полуниці, тому міцне коріння почне краще засвоювати калій та фосфор.