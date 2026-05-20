Щоб не зіпсувати річ: ось як правильно прати вишиванку

Вишиванка – це дуже важлива річ, що шиється чи купляється надовго, і тому доглядати за нею потрібно максимально ретельно. Особливо важливо переглянути, у якому вона стані, напередодні Дня вишиванки, що відзначають цьогоріч 21 травня.

Якщо ви хочете, аби орнаменти та кольори на вишиванці не вицвітали й не псувалися, а сорочка залишалася ідеально білою, з правилами її прання потрібно розібратися якомога швидше. Кілька простих рекомендацій позбавлять вас стресу та необхідності надто швидко підшукувати нову річ, пише Vogue.

Цікаво Пральна машина припинить трястися: елементарне розв'язання давньої проблеми

Як правильно прати вишиванку?

Українка Аліна Божнюк має "скромну" колекцію з 17 вишитих сорочок з різних регіонів. Та, на відміну від багатьох інших колекціонерів, вона не дозволяє вишиванкам припадати пилом у шафі, тож вже стала експерткою у догляді за ними після носіння.

Якщо шукаєте, де придбати вишиванки зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Прання — це те, що я не любила раніше, а тепер стала в ньому профі. Я перу кожну сорочку руками у ванній з холодною водою,

– поділилася Аліна Божнюк.

Вона радить лити до ванної рідний засіб для прання, а також заливати склянку оцту. Саме в оцті криється весь секрет: він робить колір на нитках стійкішим. Якщо нитки вовняні, тоді без нього взагалі ніяк, адже вони можуть сильно линяти.



Прати вишиванку потрібно у холодній воді / Фото Pexels

Всю вільну від вишивки тканину слід замочити, а тоді прати господарським милом. Для того, аби сорочка гарно відіпралася, іноді процес потрібно повторити 4 – 5 разів, тож на це може піти літр оцту, пачка господарського мила та кілька годин часу.

Витискати потрібно дуже делікатно, без сильного скручування. Після цього сорочку потрібно акуратно струсити та згорнути у "рулетик" разом з рушником – так з вишиванки вийде зайва волога.

Як прибрати жовті плями від поту під пахвами?

Часто саме плями від поту псують вигляд усієї вишиванки, і відчистити їх звичайним пранням не так-то й легко. На щастя, це не значить, що виріб зіпсований і час його замінювати. Потрібно лише підібрати правильну техніку прання, пише Martha Stewart.

Ось кілька способів, якими можна скористатися.

Оцет

Звичайнісінький оцет – це один з найбільш ефективних способів очищення плям від поту. Цей метод можна використовувати на різних тканинах, але у випадку вишиванки обов'язково потрібно спершу протестувати на невеликій і непомітній ділянці, аби переконатися, що він не зашкодить. Зробіть наступне:

Змішайте оцет та воду у рівних пропорціях у мисці. Замочіть чисту ганчірку у розчині та обережно промокніть нею ділянку вишиванки під пахвами. Залиште суміш на плямі на кілька хвилин. Промийте ділянку холодною водою, щоб видалити суміш.

Харчова сода

Ще один засіб з комори може стати дуже помічним у випадку плям від поту. Діє він ефективно, а також не має нашкодити ані вишивці, ані тканині. Ось що потрібно робити.

Змішайте соду з водою, аби утворилася паста. Розподіліть пасту по забрудненій ділянці. Залиште її на 20 хвилин. Промийте ділянку холодною водою.

Чим ще можна вивести плями з білої вишиванки?

Плями, які залишаються на білому одязі, зазвичай вивести найскладніше, та кілька простих і несподіваних засобів цілком можуть впоратися із цим завданням. І один з таких засобів – це таблетка для очищення зубних протезів. Потрібно лише набрати ледь теплу воду у місткість, покласти в неї таблетку, а тоді замочити усю річ.

Неймовірний ефект таблетки пояснюється складом – у ній є кисневий відбілювач, що руйнує плями зсередини та допомагає освіжити тканину.