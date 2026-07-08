Как правильно закрепить освежитель для унитаза: 90% людей допускают ошибку

Большинство из нас часто устанавливают освежитель для унитаза привычным способом, даже не задумываясь о том, что это ошибка. Оказывается, этот освежитель следует использовать совсем по-другому.

Обычно пластиковый держатель просто закрепляют за верхний край ободка унитаза, однако в TikTok-аккаунте Little Clean Co показали совершенно другой способ.

Как правильно закрепить блок-освежитель?

На самом деле крючок нужно закрепить под ободком унитаза. В таком положении сам пластиковый крючок остается незаметным, а крышка и сиденье плотно прилегают к унитазу. При этом освежитель выглядит гораздо лучше.

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Этот простой способ может многих удивить, однако в комментариях люди отметили, что при таком креплении блок может выпасть, поэтому этот метод крепления может и правильный, но не всем подойдет.

Как следует крепить блок-освежитель: смотрите видео

Какие еще есть лайфхаки по уходу за туалетом?

Профессиональные уборщицы используют жидкость для мытья посуды в держателе для щетки, чтобы избежать неприятного запаха и облегчить чистку унитаза.

Жидкость для мытья посуды помогает расщеплять отложения кальция и магния, возникающие из-за жесткой воды, и затрудняет прилипание свежей грязи к керамике.