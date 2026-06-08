Носки снова станут белоснежными: нужны всего 3 ингредиента

У белых носков есть один недостаток – через несколько носок они теряют свой вид. Но для того, чтобы не покупать каждый раз новые, нужно лишь воспользоваться одним проверенным рецептом на основе копеечных средств.

Речь идет об использовании соли, пищевой соды, лимонной кислоты и средства для мытья посуды, пишет Wprost Dom.

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Почему белые носки сереют?

Хлопковые волокна накапливают в себе частицы пыли, жира и пота. Со временем они образуют тонкий слой, из-за которого ткань выглядит серой или пожелтевшей.

Проблема может даже усугубиться, если часто стирать носки в перегруженном барабане и с большим количеством моющего средства.

Для домашней смеси, что отбеливает носки входит:

1 столовая ложка поваренной соли;

1 столовая ложка пищевой соды;

1 столовая ложка лимонной кислоты;

несколько капель жидкости для мытья посуды;

1 литр горячей воды.

Все ингредиенты нужно растворить в горячей воды и замочить в растворе носки где-то на 1 час, а потом постирать в стиральной машине при температуре 60 градусов.



Белые носки легко отстирать / Фото Pexels

Польза пищевой соды заключается в том, что она нейтрализует неприятные запахи и способствует удалению органических пятен, а вот соль может предотвратить оседание пятен на ткани.

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Самой эффективной является лимонная кислота, которая растворяет все минеральные отложения на волокнах. Средство для мытья посуды помогает расщепить жир, который является причиной серого цвета носков.

Специалисты советуют стирать носки именно в горячей воде с температурой 60 градусов. Она лучше удаляет жир, бактерии и стойкие пятна. Чтобы дольше сохранять белоснежный цвет носков, белые вещи стоит стирать отдельно от цветных и сразу реагировать на загрязнения после их возникновения.