Акриловая или чугунная ванна засияет чистотой: чем отбелить ее без химии

Со временем любая ванна начинает желтеть из-за известкового налета и минералов из жесткой воды. Из-за плохой вентиляции проблема еще больше усугубляется, поскольку грязь и влага активнее накапливаются на поверхности ванной комнаты.

Если обычной чистки уже недостаточно, тогда наступает необходимым процесс отбеливания, пишет Lovedeco.

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Чем отбеливают ванны?

Популярными растворами для отбеливания ванн являются специализированные средства, неабразивные кремы или специальные растворы против известкового налета.

Кроме того, могут помочь сода, уксус, лимонная кислота или перекись водорода. Они прекрасно справляются с минеральными отложениями и ослабляют накопленную грязь без вреда материалу.

Эффект от отбеливания можно будет сразу увидеть. Ванная начнет хорошо выглядеть, а пятна и любые отложения исчезнут.

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Чем отбелить эмалированную чугунную ванну?

Эмалированные чугунные ванны ценят за их прочность и долгий срок службы. Их основа изготовлена из чугуна, а сверху покрыта эмалью, которая придает поверхности белый цвет и блеск.

Но даже такие ванны со временем могут терять свой вид. Причиной желтизны является известковый налет, жесткая вода, остатки мыла и следы ржавчины.

Популярным средством для чистки считается паста из пищевой соды и воды. Ее нужно нанести на увлажненную поверхность и оставить на 20 минут, а потом очистить ванну губкой и смыть водой. Средство размягчит загрязнения, не повреждая эмалированное покрытие.

Если же есть устойчивые пятна, то для борьбы с ними можно использовать смесь соды и уксуса. Минеральные отложения благодаря реакции этих компонентов легче растворяются.



Отбелить ванну вполне реально / Фото Pexels

Для давних загрязнений можно наполнить ванну теплой водой, добавить внутрь уксус и соду и оставить раствор подействовать на несколько часов.

В случае очень застарелых пятен эффективной может быть паста из пищевой соды и перекиси водорода. Такая смесь уже имеет более выраженное действие и помогает вернуть ванной опрятный вид.

Следует помнить, что для эмалированных ванн лучше не использовать металлические губки, жесткие щетки или любые другие абразивные средства. Они способны повредить эмаль, а царапины начнут еще больше накапливать грязь.

Чем отбелить акриловую ванну?

Акриловые ванны требуют деликатного ухода, потому что их легче поцарапать. Для очистки и отбеливания рекомендуется использовать средства, которые предназначены именно для акрила.

Они разработаны таким образом, чтобы удалять загрязнения без повреждения защитного слоя.

Среди домашних методов распространенным является использование нагретого уксуса в сочетании с лимонной кислотой. Раствор достаточно нанести на поверхность мягкой тканью и оставить примерно на час. После указанного времени минеральные отложения начнут удаляться гораздо легче.

В то же время для борьбы с пятнами применяют лимонный сок, пищевую соду или перекись водорода. Пользоваться при очистке можно только тканью из микрофибры или мягкими губками, чтобы избежать царапин.

Средств с концентрированным хлором, аммиаком, соляной кислотой и другими агрессивными компонентами лучше избегать. Эти вещества могут повредить материал, поэтому поверхность потеряет блеск и привлекательный вид.