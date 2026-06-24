Полейте этим морковь и свеклу в июне: урожай станет слаще

Конец июня — важный период для моркови и свеклы, поскольку именно в это время растения уже заканчивают набор зеленой массы и переходят к формированию корнеплодов.

Именно от правильной подкормки в это время зависит будущий урожай, говорится на YouTube-канале "Огородницы из Одессы".

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В это время огородникам советуют обратить внимание на удобрения с высоким содержанием фосфора или калия. Эти элементы необходимы для правильного развития корнеплодов и дальнейшего роста.

Чем подкормить в июне морковь и свеклу?

Одним из самых простых вариантов подкормки для овощей является древесная зола. В ней содержатся необходимые для моркови и свеклы питательные вещества и минимальное количество азота.

Зола идеально подходит для применения в конце июня, когда растения уже сформировали основную ботву, а все внимание в дальнейшем сосредотачивается на развитии корнеплодов.

Для приготовления раствора потребуется 1 стакан древесной золы, 10 литров воды и полстакана 9% столового уксуса.

Золу нужно залить водой и оставить настаиваться на сутки. После этого настой следует процедить, добавить уксус и оставить еще на 15 минут.

Подкормку рекомендуется вносить в вечернее время, предварительно увлазнив почву. Для свеклы и моркови достаточно 1 литра готового раствора на квадратный метр посадок.

После процеживания настоя остается осадок, который тоже можно использовать, равномерно рассыпав по грядкам.

Как подкормить свеклу и морковь: смотрите видео

Для еще лучшего результата такую подкормку можно повторить через 2 недели. Таким образом удастся помочь растениям сформировать крепкие и качественные корнеплоды к осеннему сбору урожая.