Саме від правильного підживлення в цей час залежить майбутній урожай, йдеться на ютуб-каналі "Городниці з Одеси".

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У цей час городникам радять звернути увагу на добрива з високим вмістом фосфору чи калію. Ці елементи є необхідними для правильного розвитку коренеплодів й подальшого росту.

Чим підживити у червні моркву і буряк?

Одним з найпростіших варіантів підживлення для овочів є деревна зола. У ній містяться необхідні для моркви та буряка поживні речовини й мінімальна кількість азоту.

Зола ідеально підходить на кінець червня, коли рослини вже наростили основне бадилля, а вся увага далі зосереджується на розвиток коренеплодів.

Для приготування розчину потрібна 1 склянка деревної золи, 10 літрів води та пів склянки 9% столового оцту.

Золу потрібно залити водою й залишити настоятися на день. Після цього настій слід процідити, додати оцет й залишити ще на 15 хвилин.

Підживлення рекомендовано вносити у вечірній час, зволоживши перед цим ґрунт. Для буряка й моркви достатньо 1 літра готового розчину на квадратний метр посадок.

Після проціджування настою залишається осад, який теж можна використати рівномірно розсипавши на грядках.

Як підживити буряк і моркву: дивіться відео

Для ще кращого результату таке підживлення можна повторити через 2 тижні. Таким чином вдасться допомогти рослинам сформувати міцні та якісні коренеплоди до осіннього збору урожаю.