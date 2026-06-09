Неприятный запах из холодильника исчезнет за несколько минут: поможет простой трюк

В холодильнике хранятся множество продуктов, поэтому через определенное время в нем могут накопиться столько разных запахов, которые начнут отдавать неприятным ароматом. Вывести его можно достаточно просто без специальных средств.

Оказывается, что избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно благодаря свежей или использованной кофейной гуще, пишет The Sun.

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Как кофейная гуща выводит неприятный запах?

Кофейная гуща может впитывать и удалять неприятные ароматы не только из компактного холодильника, но и большого пространства. В гуще содержится азот, который устраняет сернистый газ из воздуха при соединении с углеродом.

В холодильник можно даже ставить использованную гущу после приготовления кофе. Важно лишь дать ей остыть и высохнуть.

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Влажная кофейная гуща способна заплесневеть, поэтому лучше высыпать влажную гущу в плоскую емкость, дать ей высохнуть, а уже после этого пересыпать в баночку и поставить в холодильник.

Но если холодильник уже давно не мылся, то сначала его надо тщательно очистить. Для этого следует хорошо помыть контейнеры для овощей и лотки для льда горячей водой с моющим средством.

После этого все надо только ополоснуть дезинфицирующим раствором, который легко сделать. В 4 литрах воды нужно лишь добавить 1 столовую ложку хлорного отбеливателя без запаха.



Кофейная гуща поможет устранить неприятный запах / Фото Pexels

Какой еще лайфхак поможет устранить неприятный запах?

Блогер Наталья Азарчик рекомендует использовать смесь воды и столового уксуса для нейтрализации неприятных запахов в холодильнике. Надо смешать воду и уксус в небольшой емкости в равных пропорциях и оставить в холодильнике на 2 – 3 часа.

Дополнительными натуральными поглотителями запахов являются активированный уголь и лимон. Уголь нужно растолочь до порошкообразного состояния, а лимон только разрезать пополам и положить на одну из полок.