5 минут и никаких хлопот: вот как очистить молодой картофель солью

Молодой картофель – — это невероятно вкусный корнеплод, из которого можно приготовить множество блюд. Вот только его чистка часто отнимает много времени.

Если хочется насладиться вареным молодым картофелем, но нет ни желания, ни времени его чистить, можно воспользоваться простым лайфхаком. Для него понадобится всего один ингредиент, который есть на каждой кухне — соль, пишет Mojegotowanie.

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Как быстро почистить молодой картофель?

Молодой картофель сейчас уже в сезоне, но многие люди сталкиваются с одной проблемой – клубни покрыты песком и грязью, и для того, чтобы очистить их и подготовить к приготовлению, приходится проводить несколько минут со щеткой или ножом над раковиной.

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А известный польский повар Томаш Стшельчик поделился простым способом, который очистит картофель всего за несколько минут.

Прежде всего пересыпьте весь молодой картофель в большую миску или кастрюлю. После этого нужно посыпать его солью. Затем накройте миску крышкой и энергично встряхните картофель. Также можно перемешать картофель или потереть его друг о друга — и крупные кристаллы соли станут естественным абразивом, который удалит загрязнения, а также тонкий слой молодой кожуры.



Молодой картофель очистить очень просто / Фото Pexels

Оставьте соль на несколько минут, а затем добавьте в миску воды и продолжайте перемешивать. Так соль проникнет во все неровности картофеля и очистит его дочиста. Весь этот процесс очень быстрый и занимает менее 5 минут — и вот у вас уже целая миска вымытого картофеля, который можно готовить.

Не забудьте перед этим промыть его под проточной водой, чтобы смыть остатки соли и грязи. Впрочем, стоит помнить, что этот метод работает только с молодым картофелем, ведь от зрелого он отличается очень тонкой и нежной кожурой.