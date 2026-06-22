Якщо хочеться насолодитися вареною молодою картопелькою, але чистити її бажання та часу немає, можна скористатися елементарним лайфхаком. Для нього знадобиться тільки один інгредієнт, що є на кожній кухні – сіль, пише Mojegotowanie.

Цікаво Економить і воду, і час: блогерка поділилася єдиним правильним способом мити посуд

Як швидко почистити молоду картоплю?

Молода картопля зараз вже у сезоні, але багато людей стикаються з однією проблемою – бульби вкриті піском і брудом, і для того, аби очистити їх та підготувати для приготування, доводиться провести кільканадцять хвилин з щіткою чи ножем над раковиною.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Та відомий польський кухар Томаш Стшельчик поділився елементарним способом, що очистить картоплю лише за кілька хвилин.

Передусім пересипте усю молоду картоплю у велику миску, або ж в каструлю. Після цього потрібно посипати її сіллю. Тоді накрийте миску кришкою та енергійно потрусіть картоплю. Також можна її перемішати чи потерти одна об одну – і грубі кристали солі стануть природним абразивом, що видалить забруднення, а також тонкий шар молодої шкірки.



Молоду картоплю почистити дуже просто / Фото Pexels

Залиште сіль на кілька хвилин, а тоді додайте у миску води, і продовжуйте перемішувати. Так сіль проникне в усі нерівності картоплі та очистить її дочиста. Весь цей процес дуже швидкий і займає менше, ніж 5 хвилин – і ось ви вже маєте цілу миску митої картоплі, яку можна готувати.

Не забудьте перед цим промити її під проточною водою, аби змити залишки солі та бруду. Втім, варто пам'ятати, що цей метод працює лише з молодою картоплею, адже від зрілої вона відрізняється дуже тонкою й ніжною шкіркою.