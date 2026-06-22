Если хочется насладиться вареным молодым картофелем, но нет ни желания, ни времени его чистить, можно воспользоваться простым лайфхаком. Для него понадобится всего один ингредиент, который есть на каждой кухне — соль, пишет Mojegotowanie.

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Как быстро почистить молодой картофель?

Молодой картофель сейчас уже в сезоне, но многие люди сталкиваются с одной проблемой – клубни покрыты песком и грязью, и для того, чтобы очистить их и подготовить к приготовлению, приходится проводить несколько минут со щеткой или ножом над раковиной.

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А известный польский повар Томаш Стшельчик поделился простым способом, который очистит картофель всего за несколько минут.

Прежде всего пересыпьте весь молодой картофель в большую миску или кастрюлю. После этого нужно посыпать его солью. Затем накройте миску крышкой и энергично встряхните картофель. Также можно перемешать картофель или потереть его друг о друга — и крупные кристаллы соли станут естественным абразивом, который удалит загрязнения, а также тонкий слой молодой кожуры.



Молодой картофель очистить очень просто / Фото Pexels

Оставьте соль на несколько минут, а затем добавьте в миску воды и продолжайте перемешивать. Так соль проникнет во все неровности картофеля и очистит его дочиста. Весь этот процесс очень быстрый и занимает менее 5 минут — и вот у вас уже целая миска вымытого картофеля, который можно готовить.

Не забудьте перед этим промыть его под проточной водой, чтобы смыть остатки соли и грязи. Впрочем, стоит помнить, что этот метод работает только с молодым картофелем, ведь от зрелого он отличается очень тонкой и нежной кожурой.