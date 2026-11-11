Сиденье унитаза не держится на месте: устранить проблему можно за минуту

Если сиденье унитаза скользит каждый раз, когда вы на него садитесь, это может сильно раздражать. Исправить эту проблему можно, и лучше заняться этим как можно скорее –, иначе сиденье, скорее всего, придется заменить полностью.

Скольжение крышки унитаза – это чрезвычайно распространенная проблема. И чаще всего ее причиной является ежедневный износ, поэтому со временем это может произойти в любом доме, пишет Southern Living.

Почему сиденье унитаза начинает скользить?

Обычно сиденье скользит из-за того, что крепежные элементы, соединяющие его с чашей унитаза, ослабляются в результате нормального использования. Каждый раз, когда сиденье используется, движение создает нагрузку на болты, крепящие его к чаше. Пластиковая фурнитура также изнашивается, а на старых сиденьях могут появиться трещины или деформироваться петли.

Но проблемой может стать и неправильная установка. Какова бы ни была причина, это следует исправить как можно скорее. Неплотное крепление может не только доставлять дискомфорт, но и привести к неприятным и даже опасным падениям.

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Что делать, чтобы сиденье не скользило?

Лучший способ избежать скольжения сиденья унитаза – это время от времени проверять крепеж, особенно если вы начали замечать какое-либо движение. Заново закрепите монтажные болты или крепеж. Для этого обычно достаточно отвертки и плоскогубцев.

Но учтите, что чрезмерно затягивать болты не стоит: это также может привести к тому, что они сломаются.

Кроме того, имейте в виду, что в среднем сиденья для унитаза служат 5, максимум 10 лет. Поэтому время от времени его просто нужно заменить.