Сидіння унітаза не тримається на місці: виправити проблему можна за хвилину

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Зісковзування кришки унітаза – це неймовірно поширена проблема. І найчастіше її причиною є щоденний знос, тож з часом це може трапитися у будь-якому домі, пише Southern Living.

Чому сидіння унітаза починає ковзати?

Зазвичай сидіння ковзає через те, що кріпильні елементи, що з'єднують його з чашею унітаза, ослаблюються через нормальне використання. Щоразу, коли сидіння використовується, рух створює навантаження на болти, що кріплять його до чаші. Пластикова фурнітура також зношується, а на старих сидіннях можуть з'явитися тріщини, або ж деформуються петлі.

Але також проблемою може стати неправильне встановлення. Якою б не була причина, це слід якомога швидше виправити. Нещільне кріплення може не тільки завдавати дискомфорту, але й призвести до неприємних і навіть небезпечних падінь.

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Що робити, щоб сидіння не ковзало?

Найкращий спосіб уникнути ковзання сидіння унітаза – це час від часу перевіряти фурнітуру, і особливо якщо ви почали помічати якийсь рух. Повторно закріпіть монтажні болти чи фурнітуру. Для цього зазвичай достатньо викрутки та пласкогубців.

Але зважайте, що й надмірно затягувати болти не варто: це також може призвести до того, що вони зламаються.

Окрім того, зважайте, що в середньому сидіння для унітаза служать 5, максимум 10 років. Тож час від часу його потрібно просто замінити.