Побелка деревьев осенью: что добавить в известь, чтобы она держалась после дождей

Осенью садоводы белят стволы плодовых деревьев, но после сильных дождей покрытие нередко смывается. Чтобы побелка дольше держалась на коре, в известь можно добавить несколько простых компонентов.

Побелка выполняет не только декоративную функцию, пишет Newsweek.ro. Она отражает часть солнечных лучей, предотвращая чрезмерный нагрев стволов в солнечные зимние дни.

Это помогает снизить риск появления трещин из-за резких перепадов температуры. Особенно важно защищать молодые деревья, поскольку их кора более чувствительна.

Что нужно добавить в известь?

Чтобы смесь лучше прилипала к коре, в нее можно добавить небольшое количество крахмала или глины. Эти компоненты делают раствор гуще и улучшают его сцепление со стволом.

Однако даже с добавками побелка не станет полностью устойчивой к осадкам. Результат зависит от состава смеси, пропорций и погодных условий.

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Как приготовить раствор?

Для побелки используют специальную известь, которую можно приобрести в садовых магазинах. Воду нужно добавлять в соответствии с инструкцией на упаковке. В большинстве рецептов пропорция должна быть такой: 2 килограмма извести на 10 литров воды.

Работать с раствором нужно в перчатках, а также защитить глаза, поскольку известь может раздражать кожу и вызывать жжение.

Когда белить деревья?

Чаще всего побелку проводят в конце осени, еще до наступления устойчивых морозов. Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий.

Для работы лучше выбрать сухой день с плюсовой температурой. Кора должна быть сухой, а прогноз не должен обещать дождь в ближайшее время. Если осадки начнутся вскоре после нанесения, известь может смыться.



Деревья белят в конце осени / Фото Pinterest

Как наносить побелку?

Перед работой нужно аккуратно удалить отслоившиеся фрагменты коры, не повреждая ствол. Наносить толстый слой не нужно: важно лишь, чтобы покрытие было равномерным.

После дождей следует проверить состояние побелки и при необходимости обновить ее, учитывая состояние коры и рекомендации производителя средства. Осенью обычно белят яблони, груши, сливы, черешню, персики и абрикосы.