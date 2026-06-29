Не носите джинсы в жару: есть 7 гораздо лучших вариантов

В летнюю жару даже самые любимые джинсы становятся не самым удачным вариантом для создания образов. Плотная джинсовая ткань совершенно некомфортна в жаркие дни, поэтому вместо неё лучше выбрать более лёгкий вариант, при этом не жертвуя стилем.

Существует немало альтернатив, которые помогут чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду, говорится в Instagram стилистки Елены Незлаи.

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Что надеть летом вместо джинсов?

Брюки-алладины

По словам стилистки, эти брюки остаются в тренде уже несколько сезонов. Важно лишь правильно их стилизовать, чтобы создать красивый образ.



Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Атласные брюки

Атласные брюки — мой абсолютный фаворит. У меня уже есть три пары, потому что они сочетаются буквально со всем и всегда добавляют образу интересную фактуру,

– отметила стилистка.



Легкая одежда на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Льняные брюки

Эти брюки — классика, которая не выходит из моды и всегда актуальна в жаркую погоду. В них комфортно передвигаться в самые тёплые дни.



Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Капри

Их можно носить с объемным верхом — футболками оверсайз, или стилизовать с майками, легкими рубашками и вьетнамками. Для более классического образа капри удачно сочетаются с мюлями на небольшом каблуке kitten heels.



Легкая одежда на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Легкие джоггеры

Такие брюки — идеальный вариант на лето, когда хочется надеть удобный и простой низ под базовую футболку или майку.



Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Шорты

Этот наряд является мастхэвом на летний сезон. Правильно подобранная модель будет идеально смотреться на пляже, во время прогулки по городу или в офисе. Кроме того, шорты прекрасно стилизуются для вечернего выхода.

Среди актуальных шорт — бермуды, сатиновые шорты или боксеры. Последний вариант подходит для повседневных выходов или на пляж.



Легкая одежда на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Юбка миди

Стилист рекомендует юбки А-силуэта, атласные или льняные на запах. Можно выбрать любой понравившийся вариант, чтобы добавить образу женственности.



Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya

Все эти варианты лишь подтверждают, что летом не стоит ограничиваться только джинсами, поскольку существует множество легких и комфортных вещей, которые помогут чувствовать себя комфортно даже в жару. Достаточно лишь подобрать фасон и ткань, которые будут соответствовать вашему стилю.