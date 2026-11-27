В День святого Николая мы привыкли радовать близких и родных людей подарками. Также в коллективе принято обмениваться подарками, и руководителя часто не оставляют без внимания. Однако выбор подарка для начальника требует особой деликатности.

Чтобы не оказаться в неловкой ситуации и не испортить праздничную атмосферу, стоит заранее подумать, что именно подойдет руководителю, пишет 24 Канал. Некоторые вещи имеют неоднозначную символику, а другие могут намекать на личные недостатки человека или просто выглядеть неуместно в деловых отношениях.

Что лучше не дарить руководителю на Николая?

Режущие и колющие предметы

Наборы ножей, ножницы и другие острые предметы – не лучший выбор для подарка руководителю. По народным приметам такие вещи символизируют конфликты, ссоры и разрыв отношений. Даже если начальник не суеверен, подобный подарок может вызвать неоднозначную реакцию.

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Подержанные вещи

Вещи, купленные в секонд-хенде, винтажные предметы или подарки, которыми уже кто-то пользовался, не всегда уместно дарить руководителю. Даже если это интересная антикварная вещь или необычный аксессуар, такой выбор может быть воспринят как недостаточное внимание к человеку. Лучше отдать предпочтение новым вещам в хорошей упаковке.



Подержанные вещи лучше не дарить / Фото Pexels

Вещи для самосовершенствования

Книги об управлении гневом, курсы по повышению личной эффективности, пособия по тайм-менеджменту или даже полоски для отбеливания зубов – все это может иметь нежелательный подтекст.

Руководитель может воспринять такой подарок как намек на то, что ему стоит изменить свое поведение, внешность или рабочие привычки. Такой подарок лучше не выбирать для рабочих поздравлений.