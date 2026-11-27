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Щоб не опинитися в незручній ситуації та не зіпсувати святкову атмосферу, варто заздалегідь продумати, що саме підійде керівнику, пише 24 Канал. Деякі речі мають неоднозначну символіку, а інші можуть натякати на особисті недоліки людини чи просто мати недоречний вигляд в ділових стосунках.

Що краще не дарувати на Миколая керівнику?

Різальні та колючі предмети

Набори ножів, ножиці та інші гострі предмети – не найкращий вибір для подарунка керівнику. За народними прикметами, такі речі символізують конфлікти, сварки та розрив стосунків. Навіть якщо начальник не забобонний, подібний презент може викликати неоднозначну реакцію.

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Вживані речі

Куплені в секонд-хенді речі, вінтажні предмети або подарунки, якими вже хтось користувався, не завжди доречно дарувати керівнику. Навіть якщо це цікава антикварна річ або незвичайний аксесуар, такий вибір може бути сприйнятий як недостатня увага до людини. Краще віддати перевагу новим речам у хорошому пакуванні.

Вживані речі краще не дарувати / Фото Pexels

Речі для самовдосконалення

Книжки про управління гнівом, курси з підвищення особистої ефективності, посібники з тайм-менеджменту або навіть смужки для відбілювання зубів – усе це може мати небажаний підтекст.

Керівник може сприйняти такий подарунок як натяк на те, що йому варто змінити свою поведінку, зовнішність чи робочі звички. Такий подарунок краще не обирати для робочих привітань.