10 мая, 16:56
Клубника вырастет размером с кулак: посадите возле нее эти 5 растений

Марина Блохина
Основні тези
  • Посадка шпината, укропа, бархатцев, шалфея и базилика рядом с клубникой может помочь улучшить ее рост и защитить от вредителей.
  • Не рекомендуется сажать возле клубники помидоры, баклажаны, перец и крестоцветные овощи из-за риска болезней и задерживания роста.

В мае уже появляются первые плоды клубники, и садоводы стараются сделать все, чтобы они выросли максимально большими и сочными. Но кроме прополки грядок, защиты от вредителей и подкормки есть еще одна вещь, которую можно сделать.

Опытные дачники уже давно знают, что сажать огород кое-как нельзя, ведь соседство растений очень сильно влияет на урожай. Некоторые культуры могут привести к тому, что клубники не будет совсем, а вот другие – сделают ее вкуснее и здоровее, пишет Martha Stewart.

Какие растения посадить возле клубники?

Шпинат

Одна из проблем дачников, что кажется вечной – это сорняки. И посадка шпината рядом с клубникой поможет ее решить по крайней мере частично, ведь эта салатная культура прекрасно подавляет рост всего лишнего. Кроме того, шпинат полезен и для того, чтобы сохранять влагу в почве, а также может обеспечить защиту и тень для кустиков клубники.


Шпинат хорошо растет возле клубники / Фото Pexels

Укроп

Обычный укроп принесет больше пользы возле клубники, чем большинство дачников догадываются. Во время цветения он привлекает опылителей, что впоследствии едят нежелательных вредителей: трипсов и тлей.

Укроп можно посадить возле клубники / Фото Pexels

Бархатцы

Если обычно вы сажаете бархатцы во дворе и саду, в этом году следует задуматься над тем, чтобы перенести грядку с оранжевыми цветами на огород, прямо к клубнике. Аромат этих ярких цветов действует как природный репеллент для многих вредителей – тли, белокрылки и нематод.


Бархатцы полезны на огороде / Фото Pexels

Шалфей

Это растение также полезно для отпугивания вредителей, но уже другим образом: активные соединения в листьях шалфея пахнут так сильно, до качественно маскируют запах полки. Кроме того, цветения шалфея привлечет к клубнике полезных опылителей: пчел, ос и бабочек.


Шалфей маскирует запах ягод / Фото Pexels

Базилик

В маслах базилика содержится метилевгенол – полезное вещество, отпугивающее комаров, мух, белокрылок, тлей и трипсов. Все эти насекомые очень любят лакомиться клубникой, но с базиликом рядом даже не приблизятся к посадкам.


Базилик отпугивает насекомых / Фото Pexels

Что не стоит сажать возле клубники?

Конечно, есть и несколько растений, которые могут значительно ухудшить ожидаемый урожай – и для них лучше найти участок на огороде подальше от кустиков клубники. Вот наиболее нежелательные компаньоны, пишет The Spruce.

  • Помидоры подвержены вертициллезному увяданию – грибка, что быстро распространяется и на клубнику.
  • Баклажаны – могут болеть теми же болезнями, что и клубника, и перекрестно заражаться.
  • Перец – это еще один представитель семейства пасленовых, что не слишком хорошо уживается на соседних грядках с клубникой.
  • Крестоцветные овощи – не стоит сажать возле клубники капусту, кале, брюссельскую капусту и т.д., ведь эти растения могут задерживать рост клубники.

Чем подкормить клубнику?

Для того, чтобы получить максимальный урожай клубники, недостаточно просто выбрать хорошие растения-компаньоны. Нужно также позаботиться и о качественных удобрениях – и в мае дачники советуют сосредоточиться на фосфорно-калийных подкормках. Они улучшат не только внешний вид ягод, но и вкус.

Но если вы заметили, что растения на грядках слабые и их часто поражают вредители, тогда нужно позаботиться о защите, и на помощь придет йодно-дрожжевое удобрение.

Часті питання

Какие растения рекомендуется сажать рядом с клубникой для улучшения урожая?

Рекомендуется сажать шпинат, укроп, бархатцы, шалфей и базилик рядом с клубникой. Шпинат подавляет рост сорняков и сохраняет влагу, укроп привлекает опылителей, бархатцы отпугивают вредителей, шалфей маскирует запах клубники, а базилик отпугивает насекомых.

Какие растения не стоит сажать возле клубники и почему?

Не стоит сажать возле клубники помидоры, баклажаны, перец и крестоцветные овощи. Помидоры подвержены вертициллезному увяданию, которое может распространиться на клубнику. Баклажаны и перец могут заражаться теми же болезнями, а крестоцветные овощи задерживают рост клубники.

Какие удобрения рекомендуется использовать для подкормки клубники?

Для подкормки клубники рекомендуется использовать фосфорно-калийные удобрения, которые улучшают внешний вид и вкус ягод. Если растения слабые и поражены вредителями, стоит применить йодно-дрожжевое удобрение для защиты.

