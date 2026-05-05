Посадите это рядом со свеклой: овощи вырастут гигантскими

На урожайность овощей влияет правильная посадка, удобрение и полив. Однако соседство на грядке также достаточно важно. Огородники советуют сажать рядом с овощем такие растения, которые не будут конкурировать за питательные вещества и защитят его от вредителей и болезней.

Традиционно свеклу высевают в мае, а собирают корнеплоды уже летом и в начале осени, пишет Deccoria.

Что посадить рядом со свеклой?

Сначала огородники советуют выбрать правильную грядку. Для свеклы подойдет солнечный участок с суглинистой почвой.

Хорошими соседями для свеклы являются крестоцветные овощи:

капуста;

брокколи;

кольраби;

цветная капуста.



Капуста хорошо влияет на рост свеклы / Фото Pexels

Рядом со свеклой также хорошо растет лук, чеснок, огурцы, фасоль, кабачки, лук-порей и редис. А вот фасоль и горох даже дополнительно обогащают почву азотом.

Некоторые растения даже выделяют ароматы, что отпугивают вредителей и даже ограничивают развитие болезней:

мята;

майоран;

орегано;

кориандр;

тмин.

Эти растения особенно полезны для защиты грядок, поскольку из-за резкого запаха отпугивают грызунов.

Также дачники советуют сажать рядом со свеклой даже декоративные растения. Они тоже ограничивают развитие определенных болезней и вредителей. К таким растениям относятся бархатцы, календулы и настурции, которые уменьшают появление нематод, которые повреждают корневую систему овощей.

Что нельзя сажать рядом со свеклой?

А вот свеклу не любит шпинат, картофель и морковь. Эти виды сильно конкурируют за воду и питательные вещества, поэтому могут вместе заболеть одинаковыми болезнями и привлечь вредителей.

Также следует учитывать и севооборот, поскольку неправильный выбор растения на грядке может плохо повлиять на урожай. Свеклу нельзя сажать после корнеплодов или шпината после нескольких лет.

Севооборот улучшает качество почвы и уменьшает риски появления болезней и вредителей. Сажать свеклу можно на участке, где раньше росли огурцы, помидоры, салат, горох или горчица. Важно только, чтобы они не росли рядом.

Для тех, кто планирует сажать в этом году перец на участке, садоводы тоже рассказали о нескольких полезных растений, которые стоит высадить рядом, пишет Better Homes & Gardens. Это могут быть луковые культуры, базилик и кинза, которые отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых для защиты перца. А вот фасоль, горох, огурцы, кабачки и корнеплоды улучшают рост перца через обогащение почвы.

Какие еще есть советы для дачников?

Садоводы рассказали о несколько деревьев, которые можно вырастить на участке из косточки:

вишню

яблоко

персик

гранат

лимон

Их нужно держать в специальном холодном месте несколько недель, без замачивания. Пересадку следует осуществить тогда, когда растения пустят корешки.