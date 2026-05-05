Традиційно буряк висівають у травні, а збирають коренеплоди вже влітку та на початку осені, пише Deccoria.

Що посадити поруч з буряком?

Спочатку городники радять обрати правильну грядку. Для буряка підійде сонячна ділянка з суглинним ґрунтом.

Гарними сусідами для буряків є хрестоцвіті овочі:

капуста;

броколі;

кольрабі;

цвітна капуста.



Капуста добре впливає на ріст буряка / Фото Pexels

Поруч з буряком також добре росте цибуля, часник, огірки, квасоля, кабачки, цибуля-порей та редис. А от квасоля та горох навіть додатково збагачують ґрунт азотом.

Деякі рослини навіть виділяють аромати, що відлякують шкідників та навіть обмежують розвиток хвороб:

м’ята;

майоран;

орегано;

коріандр;

кмин.

Ці рослини особливо корисні для захисту грядок, оскільки через різкий запах відлякують гризунів.

Також дачники радять садити поряд з буряком навіть декоративні рослини. Вони теж обмежують розвиток певних хвороб і шкідників. До таких рослин належать чорнобривці, календули та настурції, які зменшують появу нематод, які пошкоджують кореневу систему овочіів.

Що не можна садити поруч з буряком?

А от буряк не любить шпинат, картопля та морква. Ці види сильно конкурують за воду та поживні речовини, тому можуть разом захворіти однаковими хворобами та привабити шкідників.

Також слід враховувати і сівозміну, оскільки неправильний вибір рослини на грядці може погано вплинути на урожай. Буряк не можна садити після коренеплодів чи шпинату після кількох років.

Сівозміна покращує якість ґрунту і зменшує ризики появи хвороб та шкідників. Садити буряк можна на ділянці, де раніше росли огірки, помідори, салат, горох чи гірчиця. Важливо лише, щоб вони не росли поруч.

Для тих, хто планує садити цього року перець на ділянці, садівники теж розповіли про кілька корисних рослин, які варто висадити поруч, пише Better Homes & Gardens. Це можуть бути цибулеві культури, базилік та кінза, які відлякують шкідників і приваблюють корисних комах для захисту перцю. А от квасоля, горох, огірки, кабачки та коренеплоди покращують ріст перцю через збагачення ґрунту.

Які ще є поради для дачників?

Садівники розповіли про кілька дерев, які можна виростити на ділянці з кісточки:

вишню

яблуко

персик

гранат

лимон

Їх потрібно тримати у спеціальному холодному місці кілька тижнів, без замочування. Пересадку слід здійснити тоді, коли рослини пустять корінці.