Посейте эти овощи в ноябре: первый урожай соберете на три недели раньше

В конце осени большинство огородников уже заканчивают уборку грядок и убирают инвентарь. Однако несколько простых посевов до наступления морозов обеспечат вас ультраранними свежими овощами весной.

Ноябрь традиционно считается временем завершения дачного сезона, однако для некоторых культур это лучший период для посадки. Семена прекрасно зимуют в почве, естественным образом закаляются и прорастают с первыми весенними теплыми днями, что позволяет получить свежую зелень и корнеплоды на несколько недель раньше обычных сроков, пишет Deccoria.

Перед посевом важно тщательно подготовить участок. Уберите ботву и остатки старых растений, перекопайте грядки и внесите компост или перегной на глубину 10–20 сантиметров.

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Какие культуры подходят для посева в ноябре?

Для подзимнего посева выбирайте овощи, семена которых не боятся холодов и начинают расти при низких температурах:

Морковь. Семена способны прорастать уже при 3 °С, поэтому сеять их следует в устойчиво холодную погоду или даже в декабре. Озимая морковь успевает созреть до начала активности морковной мухи, поэтому почти не повреждается этим вредителем.

Семена способны прорастать уже при 3 °С, поэтому сеять их следует в устойчиво холодную погоду или даже в декабре. Озимая морковь успевает созреть до начала активности морковной мухи, поэтому почти не повреждается этим вредителем. Укроп. Хорошо зимует в земле исключительно в виде сухих семян. Если укроп взойдет осенью, ростки уничтожит первый мороз, поэтому высевать его стоит в конце октября и в течение всего ноября, когда почва уже остыла.

Хорошо зимует в земле исключительно в виде сухих семян. Если укроп взойдет осенью, ростки уничтожит первый мороз, поэтому высевать его стоит в конце октября и в течение всего ноября, когда почва уже остыла. Петрушка. Прорастает при температуре от 2 °С. Весенней влаги от талого снега ей вполне достаточно, поэтому дополнительного полива всходы не требуют.

Прорастает при температуре от 2 °С. Весенней влаги от талого снега ей вполне достаточно, поэтому дополнительного полива всходы не требуют. Озимый чеснок. Зубчики высаживают на расстоянии 10–15 сантиметров друг от друга, пока температура почвы держится на уровне 8–10 °С. Грядку после посадки слегка присыпают землей и мульчируют, а весной укрытие снимают.

Зубчики высаживают на расстоянии 10–15 сантиметров друг от друга, пока температура почвы держится на уровне 8–10 °С. Грядку после посадки слегка присыпают землей и мульчируют, а весной укрытие снимают. Озимый лук-севок. До наступления морозов он должен успеть укорениться и выпустить 2–3 пера, тогда холод ему не повредит. В более прохладных регионах грядку лучше защитить тонким слоем мульчи из листьев или соломы.



Посаженные осенью растения дадут урожай раньше весной / Фото Pexels

Когда лучше работать по посевному календарю?

Для посадки корнеплодов и озимых овощей опытные огородники выбирают благоприятные фазы Луны, избегая дней новолуния и полнолуния.