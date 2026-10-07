Это растение цветет на могилах до первых заморозков: его выбирают вместо хризантем

Осенью на могилах чаще всего преобладают хризантемы, однако есть еще одно растение, которое способно цвести вплоть до поздней осени. Речь идет о виде, который достаточно устойчив к холодной погоде и долгое время сохраняет свой декоративный вид.

Многие люди выбирают его для украшения надгробий, поскольку в середине осени, когда большинство цветов отцветает, это растение по-прежнему привлекает внимание ярким цветением, пишет Top.

Какое растение посадить на кладбище?

Речь идет об очитке, который все чаще выбирают для посадки на кладбище. Растение имеет жесткие стебли и толстые листья, а уже осенью цветет розовыми, красными или фиолетовыми цветами.

Его главное преимущество – морозостойкость. Очиток хорошо переносит периоды засухи и не требует полива. Суккулент накапливает воду в толстых листьях, поэтому в периоды засухи не стоит переживать, что он потеряет свой вид. Кроме того, растение также переносит сложные почвенные условия.



Очиток сажают на кладбище вместо хризантем / Фото Martha Flowers

На кладбище он лучше всего растет в местах с хорошим доступом к свету, защищенных от сильных ветров. Очиток можно посадить прямо в землю или поставить в горшке рядом с надгробием. Если выберете второй вариант, стоит выбрать горшок с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить застой воды у корней.

Суккулент доступен в различной цветовой гамме, поэтому можно выбрать один оттенок или несколько, чтобы добавить уникальности. Также посадка очитка – это хороший вариант для тех, кому уже надоели хризантемы.

Что еще посадить на кладбище?

Осенью можно высадить астры, барвинок, тюльпаны и нарциссы на могиле, поскольку они хорошо переносят прохладную погоду и не требуют сложного ухода.