Быстро сушат и просты в использовании: варианты фенов для волос до 5 тысяч гривен

Фен уже давно стал незаменимым прибором в ежедневном уходе за волосами, поэтому выбрать подходящую модель среди десятков вариантов бывает непросто. Для кого-то главное – скорость сушки, а для кого-то – дополнительные функции для укладки.

Современные фены отличаются не только мощностью, но и набором режимов и аксессуаров, пишет Choice. При этом высокая цена не всегда гарантирует лучший результат. Некоторые доступные модели могут хорошо справляться со своей задачей и удовлетворять основные потребности.

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На что обратить внимание при выборе фена?

Размер и вес

Перед покупкой важно оценить, насколько комфортно держать фен в руке. Он должен быть удобным и не создавать сложностей во время сушки. Рекомендуется подержать фен в руке и проверить, подходят ли его форма и вес для постоянного использования.

Покупці на Prom часто замовляють фени для волосся. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити вигляд фену за фото. Якщо важливо перевірити фен перед оплатою, можна скористатися Пром-оплатою: продавцю надійдуть кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Переключатели и режимы температуры

Кнопки и переключатели должны быть простыми в использовании и понятными. Также следует обращать внимание на режимы температуры, поскольку такой фен обеспечивает больший контроль во время сушки.

Холодный обдув и петля для хранения

Функция холодного воздуха – одна из самых распространенных в современных фенах. Она создает поток воздуха, который помогает зафиксировать готовую прическу.

Петля для хранения

Наличие специальной петли позволяет удобно хранить фен, подвешивая его на стене. Это поможет держать прибор подальше от влажных поверхностей в ванной комнате.

Насадки для фена

Концентратор сужает поток воздуха и направляет его на конкретный участок волос. Такая насадка подходит для точной сушки и контролируемой укладки.

А вот диффузор лучше подходит для сушки вьющихся волос, поскольку правильно распределяет воздушный поток. Кроме того, турборежим увеличивает силу воздушного потока и помогает быстрее высушить волосы.



Фен для волос – незаменимый помощник дома / Фото Magnific

Какой фен купить до 5000 гривен?

Proove Tyson

Компактный фен мощностью 1800 Вт обеспечивает быструю сушку волос. Благодаря функции ионизации он помогает уменьшить статическое электричество, делая волосы гладкими. Эта модель также оснащена биокерамической решеткой для равномерного распределения тепла, а еще имеет магнитные насадки для удобного использования.

Фен-стайлер DYS 5в1

Универсальное устройство, сочетающее в себе функции фена и стайлера. В комплект входят 5 магнитных насадок, с помощью которых можно высушить волосы, создать локоны, выпрямить пряди или придать объем у корней. Подойдет для тех, кто хочет создавать различные укладки.

Philips BHD 501/00 (серия 5000)

Фен мощностью 2100 Вт подойдет для ежедневного ухода за волосами. Технология ThermoShield помогает поддерживать безопасную температуру сушки, а двойная ионизация способствует гладкости и естественному блеску волос. Модель отличается высокой скоростью сушки.

Rowenta BLUMIA (HY5N10EO)

Легкая и компактная модель весит всего 350 граммов, поэтому этот фен удобно брать с собой в путешествие. Устройство обеспечивает мощный поток воздуха для быстрой сушки, а технология Thermo Control помогает избежать перегрева волос и кожи головы.