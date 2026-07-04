Стилист Евгения Болгова рассказала в своем Instagram о 5 вещах, которые станут отличной основой для летнего гардероба и позволят чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни.

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Какую одежду стоит носить в жаркие дни?

Свободные платья

По словам стилистки, летом стоит делать ставку на платья свободного кроя длиной мини и макси. Они создают легкий и элегантный силуэт, а также обеспечивают необходимый комфорт в жару.

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Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Льняные вещи в светлых оттенках

Лен – один из лучших вариантов для лета, поэтому стоит выбирать комплекты из этого материала в светлых оттенках, которые выглядят свежо и дорого.

Светлые цвета помогают легче переносить высокую температуру, поскольку не притягивают тепло, а, наоборот, отталкивают его.

Фактурная одежда

Топы, рубашки, юбки и брюки с вышивкой ришелье придают образам глубину и делают даже самые простые сочетания более изысканными,
– отметила стилистка.

Блузки и рубашки из натуральных тканей

Летом выбор ткани имеет решающее значение, поэтому стилисты однозначно рекомендуют выбирать между льном, хлопком и вискозой, которые обеспечивают комфорт в сильную жару.

Свободные льняные или шелковые майки

Простые и легкие в носке льняные или шелковые майки – это идеальная основа для летних образов. Их легко сочетать с юбками, шортами или льняными брюками. Такие красивые майки придают образам элегантную непринужденность.

Как выглядят лучшие вещи на лето: смотрите видео

Если в жаркую погоду отдавать предпочтение легкой одежде из натуральных тканей, которые не сковывают движений и позволяют коже дышать, то такие вещи помогут чувствовать себя комфортнее в самые жаркие дни.