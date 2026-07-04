Стилістка Євгенія Болгова розповіла у своєму інстаграмі про 5 речей, які стануть гарною основою для літнього гардероба й дозволять почувати себе комфортно навіть у найспекотніші дні.
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Який одяг варто носити у спекотні дні?
Вільні сукні
За словами стилістки, влітку варто робити ставку на сукні вільного крою в міні та максі довжині. Вони створюють легкий та елегантний силует, а також забезпечують необхідний комфорт у спеку.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.
Лляні речі у світлих відтінках
Льон – один з найкращих варіантів для літа, тому варто обирати комплекти з цього матеріалу у світлих відтінках, які мають свіжий та дорогий вигляд.
Світлі кольори допомагають легше переносити високу температуру, оскільки не притягають тепло, а швидше його відштовхують.
Фактурне вбрання
Топи, сорочки, спідниці та штани з вишивкою рішельє додають образам глибини й роблять навіть найпростіші поєднання вишуканішими,
– зазначила стилістка.
Блузи та сорочки з натуральних тканин
Влітку вибір тканини має вирішальне значення, тому стилісти однозначно рекомендують обирати між льоном, бавовною та віскозою, які забезпечують комфорт у сильну спеку.
Вільні лляні або шовкові майки
Прості та легкі у носінні лляні чи шовкові майки – це ідеальна база для літніх образів. Їх легко поєднати зі спідницями, шортами чи лляними штанами. Такі красиві майки додають образам елегантної розслабленості.
Як виглядають найкращі речі на літо: дивіться відео
Якщо у спекотну погоду віддавати перевагу легкому одягу з натуральних тканин, які не сковують рухів й дозволяють шкірі дихати, то такі речі допоможуть почуватися комфортніше в найгарячіші дні.