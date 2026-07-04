Стилістка Євгенія Болгова розповіла у своєму інстаграмі про 5 речей, які стануть гарною основою для літнього гардероба й дозволять почувати себе комфортно навіть у найспекотніші дні.

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Який одяг варто носити у спекотні дні?

Вільні сукні

За словами стилістки, влітку варто робити ставку на сукні вільного крою в міні та максі довжині. Вони створюють легкий та елегантний силует, а також забезпечують необхідний комфорт у спеку.

Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Лляні речі у світлих відтінках

Льон – один з найкращих варіантів для літа, тому варто обирати комплекти з цього матеріалу у світлих відтінках, які мають свіжий та дорогий вигляд.

Світлі кольори допомагають легше переносити високу температуру, оскільки не притягають тепло, а швидше його відштовхують.

Фактурне вбрання

Топи, сорочки, спідниці та штани з вишивкою рішельє додають образам глибини й роблять навіть найпростіші поєднання вишуканішими,

– зазначила стилістка.

Блузи та сорочки з натуральних тканин

Влітку вибір тканини має вирішальне значення, тому стилісти однозначно рекомендують обирати між льоном, бавовною та віскозою, які забезпечують комфорт у сильну спеку.

Вільні лляні або шовкові майки

Прості та легкі у носінні лляні чи шовкові майки – це ідеальна база для літніх образів. Їх легко поєднати зі спідницями, шортами чи лляними штанами. Такі красиві майки додають образам елегантної розслабленості.

Як виглядають найкращі речі на літо: дивіться відео

Якщо у спекотну погоду віддавати перевагу легкому одягу з натуральних тканин, які не сковують рухів й дозволяють шкірі дихати, то такі речі допоможуть почуватися комфортніше в найгарячіші дні.