Сучасні фени відрізняються не лише потужністю, але й набором режимів та аксесуарів, пише Choice. При цьому висока ціна не завжди гарантує кращим результат. Деякі доступні моделі можуть добре виконувати своє завдання й відповідати основним потребам.

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На що звернути увагу під час вибору фена?

Розмір і вага

Перед покупкою важливо оцінити, наскільки комфортно тримати фен у руці. Він має бути зручним і не створювати складності під час сушіння. Фен рекомендовано потримати в руці і перевірити, чи підходить форма й вага для постійного користування.

Покупці на Prom часто замовляють фени для волосся. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити вигляд фену за фото. Якщо важливо перевірити фен перед оплатою, можна скористатися Пром-оплатою: продавцю надійдуть кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Перемикачі та режими температури

Кнопки й перемикачі мають бути простими у використанні та зрозумілими. Також слід звертати на режими температури, оскільки такий фен дає більше контролю під час сушіння.

Холодний обдув та петля для зберігання

Функція холодного повітря є однією з найпоширеніших у сучасних фенах. Вона створює потік повітря, який допомагає закріпити готову зачіску.

Петля для зберігання

Наявність спеціальної петлі дозволяє зручно зберігати фен, підвішуючи його на стіні. Це допоможе тримати прилад подалі від вологих поверхонь у ванній кімнаті.

Насадки для фена

Концентратор звужує потік повітря й спрямовує його на конкретну ділянку волосся. Така насадка підходить для точного сушіння й контрольованого укладання.

А от дифузор краще допомагає сушити кучеряве волосся, оскільки правильно розподіляє повітряний потік. Крім того, турборежим збільшує силу повітря й допомагає швидше висушити волосся.



Фен для волосся є необхідністю вдома / Фото Magnific

Який фен купити до 5000 гривень?

Proove Tyson

Компактний фен з потужністю 1800 Вт забезпечує швидке сушіння волосся. Завдяки функції іонізації він допомагає зменшити статичну електрику, роблячи волосся гладеньким. Ця модель також оснащена біокерамічною решіткою для рівномірного розподілу тепла, а ще має магнітні насадки для зручного використання.

Фен-стайлер DYS 5в1

Універсальний пристрій, який поєднує функції фена та стайлера. До комплекту входять 5 магнітних насадок, за допомогою яких можна висушити волосся, створити локони, випрямити пасма чи додати прикореневий об’єм. Підійде для тих, хто хоче створювати різні укладки.

Philips BHD 501/00 (серія 5000)

Фен потужність 2100 Вт підійде для щоденного догляду за волоссям. Технологія ThermoShield допомагає підтримувати безпечну температуру сушіння, а подвійна іонізація сприяє гладкості й природному блиску волосся. Модель вирізняється високою швидкістю сушіння.

Rowenta BLUMIA (HY5N10EO)

Легка й компактна модель важить лише 350 грамів, тож цей фен зручно брати з собою у подорожі. Девайс забезпечує потужний потік повітря для швидкого сушіння, а технологія Thermo Control допомагає уникнути перегріву волосся та шкіри голови.