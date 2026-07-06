Аварийное одеяло на окнах поможет пережить жару: лайфхак для тех, у кого нет кондиционера
Несколько жарких дней могут превратить квартиру в парник, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Главной причиной перегрева является не горячий воздух, а солнечные лучи, которые проникают сквозь стекло и нагревают пол, стены и мебель.
В эти жаркие дни некоторые начали использовать дома фольгу NRC, более известную как аварийное или спасательное одеяло, пишет Wprost Dom. Ее можно купить в аптеках, магазинах туристического снаряжения или на маркетплейсах.
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Основная задача фольги – отразить часть теплового излучения. Она не заменит кондиционер, но поможет замедлить нагрев помещения.
Какой стороной крепить фольгу?
Разница между серебряной и золотой поверхностью невелика. Обе они обладают почти одинаковыми свойствами по отражению теплового излучения. Впрочем, производители аварийных одеял рекомендуют при защите от жары размещать серебряную сторону в сторону солнца, а золотую – внутрь помещения.
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Где устанавливать фольгу?
Наибольшее значение имеет не цвет стороны, а место расположения фольги. Наиболее эффективно она работает, если закреплена с внешней стороны окна. В таком случае часть солнечного излучения отражается еще до того, как проникнет через стекло.
Если же фольгу установить внутри комнаты, стекло сначала нагреется, а уже потом часть тепла будет отражена. Из-за этого эффективность такого способа ниже.
В целом лучшего результата следует ожидать, когда фольга находится с внешней стороны окна. Для жителей многоэтажных домов внутреннее расположение фольги наиболее простое, но его эффективность самая низкая.
Фольгу стоит установить на самых солнечных окнах / Фото Pexels
Насколько может снизиться температура?
Результат зависит от многих факторов. Важную роль играют:
- Площадь окон;
- Сторона, на которую они выходят;
- Этаж;
- Цвет фасада;
- Качество утепления дома.
В среднем использование светоотражающей фольги помогает снизить температуру в комнате на 2–5 градусов по сравнению с помещением без такой защиты.
Преимущество фольги заключается в том, что она замедляет нагрев комнаты, поэтому ее стоит устанавливать еще до начала сильной жары.
Как сделать этот метод еще более эффективным?
Получить максимальный результат от фольги можно благодаря ее сочетанию с другими важными мерами. Следует закрывать окна еще утром и не открывать их в самые жаркие часы дня.
Также стоит проветривать комнату рано утром и вечером. В пиковые часы – использовать наружные жалюзи или ставни и меньше пользоваться приборами, которые выделяют тепло.
Использование фольги – весьма важно в жару, поскольку лучший способ защитить жилье от перегрева – не допустить попадания солнечных лучей на оконное стекло.
Однако фольга NRC имеет свои недостатки. Она уменьшает количество естественного света в комнате, ухудшает обзор из окна и выглядит не совсем эстетично. Но, несмотря на эти неудобства, во время кратковременных периодов жары аварийное одеяло станет одним из самых быстрых способов хотя бы частично уменьшить перегрев квартиры.