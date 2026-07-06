В эти жаркие дни некоторые начали использовать дома фольгу NRC, более известную как аварийное или спасательное одеяло, пишет Wprost Dom. Ее можно купить в аптеках, магазинах туристического снаряжения или на маркетплейсах.

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Основная задача фольги – отразить часть теплового излучения. Она не заменит кондиционер, но поможет замедлить нагрев помещения.

Какой стороной крепить фольгу?

Разница между серебряной и золотой поверхностью невелика. Обе они обладают почти одинаковыми свойствами по отражению теплового излучения. Впрочем, производители аварийных одеял рекомендуют при защите от жары размещать серебряную сторону в сторону солнца, а золотую – внутрь помещения.

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Где устанавливать фольгу?

Наибольшее значение имеет не цвет стороны, а место расположения фольги. Наиболее эффективно она работает, если закреплена с внешней стороны окна. В таком случае часть солнечного излучения отражается еще до того, как проникнет через стекло.

Если же фольгу установить внутри комнаты, стекло сначала нагреется, а уже потом часть тепла будет отражена. Из-за этого эффективность такого способа ниже.

В целом лучшего результата следует ожидать, когда фольга находится с внешней стороны окна. Для жителей многоэтажных домов внутреннее расположение фольги наиболее простое, но его эффективность самая низкая.



Фольгу стоит установить на самых солнечных окнах / Фото Pexels

Насколько может снизиться температура?

Результат зависит от многих факторов. Важную роль играют:

Площадь окон;

Сторона, на которую они выходят;

Этаж;

Цвет фасада;

Качество утепления дома.

В среднем использование светоотражающей фольги помогает снизить температуру в комнате на 2–5 градусов по сравнению с помещением без такой защиты.

Преимущество фольги заключается в том, что она замедляет нагрев комнаты, поэтому ее стоит устанавливать еще до начала сильной жары.

Как сделать этот метод еще более эффективным?

Получить максимальный результат от фольги можно благодаря ее сочетанию с другими важными мерами. Следует закрывать окна еще утром и не открывать их в самые жаркие часы дня.

Также стоит проветривать комнату рано утром и вечером. В пиковые часы – использовать наружные жалюзи или ставни и меньше пользоваться приборами, которые выделяют тепло.

Использование фольги – весьма важно в жару, поскольку лучший способ защитить жилье от перегрева – не допустить попадания солнечных лучей на оконное стекло.

Однако фольга NRC имеет свои недостатки. Она уменьшает количество естественного света в комнате, ухудшает обзор из окна и выглядит не совсем эстетично. Но, несмотря на эти неудобства, во время кратковременных периодов жары аварийное одеяло станет одним из самых быстрых способов хотя бы частично уменьшить перегрев квартиры.