У ці спекотні дні дехто почав використовувати вдома фольгу NRC, більш відомої як аварійна чи рятувальна ковдра, пише Wprost Dom. Вона продається в аптеках, магазинах з туристичним спорядженням чи на маркетплейсах.

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Основне завдання фольги – відбити частину теплового випромінювання. Вона не замінить кондиціонер, але допоможе уповільнити нагрівання приміщення.

Якою стороною кріпити фольгу?

Різниця між срібною і золотою поверхнею невелика. Обидві вони мають майже однакові властивості щодо відбиття теплового випромінювання. Втім, виробники аварійних ковдр рекомендують під час захисту від спеки розміщувати срібну сторону в бік сонця, а золоту – всередину приміщення.

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Де встановлювати фольгу?

Найбільше значення має не колір сторони, а місце розташування фольги. Найефективніше вона працює, якщо закріплена із зовнішнього боку вікна. У такому разі частина сонячного випромінювання відбивається ще до того, як потрапить крізь скло.

Якщо ж фольгу встановити всередині кімнати, скло спочатку нагріється, а вже потім частина тепла буде відбита. Через це ефективність такого способу нижча.

Загалом найкращий результат слід очікувати тоді, коли фольга буде із зовнішнього боку вікна. Для мешканців багатоповерхових будинків внутрішнє розташування фольги найпростіше, але його ефективність є найменшою.



Фольгу варто встановити на найбільш сонячних вікнах / Фото Pexels

Наскільки може знизитися температура?

Результат залежить від багатьох чинників. Важливу роль відіграє:

Площа вікнон;

Сторона, на яку вони виходять;

Поверх;

Колір фасаду;

Якість утеплення будинку.

У середньому використання світловідбивної фольги допомагає зробити температуру в кімнаті на 2 – 5 градусів нижчою в порівнянні з приміщенням без такого захисту.

Перевага фольги полягає в тому, що вона сповільнює нагрівання кімнати, тому її встановлювати варто ще до початку сильної спеки.

Як зробити спосіб ще ефективнішим?

Отримати максимальний результат від фольги можна завдяки її поєднанню з іншими важливими речима. Слід закривати вікна ще зранку й не відкривати їх в найспекотніші години дня.

Також варто провітрювати кімнату рано-вранці та ввечері. У пікові години – використовувати зовнішні жалюзі чи віконниці й менше користуватися приладами, які виділяють тепло.

Використання фольги – досить важливе у спеку, оскільки найкращий спосіб захистити житло від перегріву – не допустити потрапляння сонячних променів на віконне скло.

Однак фольга NRC має свої недоліки. Вона зменшує кількість природного світла в кімнаті, погіршує огляд з вікна й має не зовсім естетичний вигляд. Та попри ці незручності під час короткочасних хвиль спеки аварійна ковдра стане одним з найшвидших способів хоча б частково зменшити перегрівання квартири.