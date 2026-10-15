Балкон вместо погреба: как хранить картофель и морковь в квартире, чтобы они не прорастали

Картофель и морковь могут долго оставаться свежими даже без погреба, если правильно подобрать место и условия хранения.

Важно защитить овощи от излишней влаги, тепла и мороза, чтобы они не портились и не прорастали, пишет 24 Канал.

Как правильно хранить картофель?

Картофель быстрее портится при неправильных условиях, поэтому его следует хранить в прохладном, темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Вместо полиэтиленового пакета лучше использовать бумажный или сетчатый мешок, чтобы клубни не прели.

Также картофель нужно хранить отдельно от лука, который может ускорять его порчу. При соблюдении надлежащих условий овощи останутся пригодными к употреблению в течение нескольких месяцев.

Иногда рядом с картофелем кладут яблоки, поскольку они выделяют этилен – газ, который замедляет деление клеток в картофеле и препятствует появлению молодых ростков зимой.

Как хранить морковь в квартире?

Морковь также нужно защищать от тепла, пересыхания и избыточной влаги. Для длительного хранения важно выбрать прохладное место, где корнеплоды не будут замерзать и не завянут.



Морковь и картофель следует хранить только на застекленном и утепленном балконе / Фото Pexels

Можно ли оставлять овощи на балконе?

Балкон кажется удобным местом для запасов на зиму, однако неутепленное помещение может быть опасным для овощей. При минусовой температуре картофель замерзает, а крахмал в нем превращается в сахар, из-за чего меняется его вкус.

Резкие перепады температуры также способствуют прорастанию и сокращают срок хранения. В теплой квартире картофель тоже быстро теряет свежесть и может начать прорастать через одну-две недели.

Хранить картофель и морковь на балконе нужно только в том случае, если он застеклен, утеплен и температура там остается подходящей. В противном случае овощи могут замерзнуть на морозе или начать вянуть и прорастать в тепле.