Важливо захистити овочі від зайвої вологи, тепла та морозу, щоб вони не псувалися й не проростали, пише 24 Канал.

Як правильно зберігати картоплю?

Картопля швидше псується за неправильних умов, тому її варто тримати в прохолодному, темному місці з хорошою циркуляцією повітря. Замість поліетиленового пакета краще використовувати паперовий чи сітчастий мішок, щоб бульби не пріли.

Також картоплю потрібно зберігати окремо від цибулі, яка може пришвидшувати її псування. За дотримання належних умов овочі залишатимуться придатними до споживання протягом кількох місяців.

Іноді поруч з картоплею кладуть яблука, оскільки вони виділяють етилен – газ, який уповільнює поділ клітин у картоплі та заважає їй пускати молоді паростки взимку.

Як зберігати моркву у квартирі?

Моркву також потрібно захищати від тепла, пересихання та надмірної вологи. Для тривалого зберігання важливо обрати прохолодне місце, де коренеплоди не замерзатимуть і не в’янутимуть.



Моркву та картоплю слід зберігати лише в заскленому та утепленому балконі / Фото Pexels

Чи можна залишати овочі на балконі?

Балкон здається зручним місцем для запасів на зиму, проте неутеплене приміщення може бути небезпечним для овочів. За мінусової температури картопля замерзає, а крохмаль у ній перетворюється на цукор, через що змінює свій смак.

Різкі температурні коливання також сприяють проростанню та скорочують термін зберігання. У теплій квартирі картопля теж швидко втрачає свіжість і може почати проростати за один-два тижні.

Зберігати картоплю та моркву на балконі потрібно лише тоді, коли він засклений, утеплений і температура там залишається відповідною. Інакше овочі можуть замерзнути на морозі чи почати в’янути й проростати у теплі.