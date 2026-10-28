Обходите стороной эти 5 участков в саду: молодые деревья там не приживутся и не дадут плодов

Неудачное расположение саженца может свести на нет все усилия и лишить вас плодов. Достаточно обойти несколько опасных зон во дворе, чтобы молодые деревья быстро прижились и дали обильный урожай.

Неправильно выбранное место в саду часто мешает плодовым культурам полноценно развиваться и резко снижает их будущую урожайность, пишет newsweek.ro.

В неблагоприятных условиях корни деревьев развиваются значительно медленнее, растения ослабевают и становятся уязвимыми к болезням. Перед посадкой яблонь, груш, вишен или слив важно знать зоны риска на своем участке.

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Каких 5 мест в саду стоит избегать?

Низменности, где застаивается вода после дождей. Если в этой зоне часто образуются лужи, земля остается слишком влажной. Корни лишены доступа к кислороду и быстро загнивают, поэтому молодые листья желтеют. Перед посадкой проверьте, как быстро сходит вода после ливня: если она задерживается надолго, выберите другое место или обустройте дренаж. Участки с высоким залеганием грунтовых вод. Близко залегающие грунтовые воды перекрывают доступ воздуха к почве и мешают корням проникать вглубь земли. Критическая глубина зависит от подвоя и сорта, поэтому при частых подтоплениях лучше проконсультироваться со специалистом. Постоянная тень от зданий, заборов или взрослых деревьев. Для формирования цветочных почек и плодов яблоням, вишням, сливам и грушам требуется не менее шести часов прямого солнечного света в день. В тени побеги вытягиваются, а крона дает скудный урожай. Учитывайте также, что соседние большие деревья со временем будут только разрастаться. Тяжелые и чрезмерно уплотненные глинистые почвы. Такая земля надолго задерживает влагу во время ливней, а в засуху сбивается в твердый монолит, сквозь который молодые корни просто не могут пробиться. Чтобы разрыхлить структуру, добавьте в посадочную яму перепревший компост или органику. Просто насыпать гравий на дно нельзя: в плотной глине это создаст эффект подземного бассейна, где будет скапливаться лишняя вода. Открытые участки с сильными сквозняками и ветрами. Порывы ветра расшатывают неокрепшие саженцы, высушивают верхний слой почвы, ломают ветки и мешают весеннему опылению. Выбирайте относительно тихие солнечные места. Если участок сильно продувается, обязательно подвяжите саженец к прочному колу или установите воздухопроницаемую защитную перегородку.

Где лучше всего посадить саженец?

Для хорошего укоренения подойдет открытый участок с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой, где никогда не скапливается холодный воздух. Также соблюдайте безопасную дистанцию между соседними культурами, чтобы взрослым кронам и корням хватало свободного пространства и питательных веществ.



После посадки дерево следует полить / Фото Pexels

Что еще можно сделать для защиты молодых посадок до морозов?

Чтобы саженцы без проблем перезимовали и весной начали расти, специалисты советуют обеспечить им правильную защиту: обильно полить их сразу после посадки, укрыть приствольный круг мульчей слоем около 7,5 сантиметра и защитить кору сеткой от грызунов.