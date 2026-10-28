Оминайте ці 5 ділянок у саду: молоді дерева не приживуться і не дадуть плодів

Неправильно вибрана зона в саду часто заважає плодовим культурам повноцінно розвиватися та різко знижує їхню майбутню врожайність, пише newsweek.ro.

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За невідповідних умов коріння дерев розвивається значно повільніше, рослини слабшають і стають вразливими до хвороб. Перед саджанням яблунь, груш, вишень чи слив важливо знати зони ризику на своїй ділянці.

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Яких 5 місць у саду варто уникати?

Низини, де застоюється вода після дощів. Якщо в зоні часто стоять калюжі, земля залишається занадто мокрою. Коріння позбавлене доступу кисню й швидко загниває, через що молоде листя жовтіє. Перед посадкою перевірте, як швидко сходить вода після зливи: якщо вона затримується надовго, виберіть іншу точку або облаштуйте дренаж. Ділянки з високим заляганням ґрунтових вод. Близькі підземні води перекривають доступ повітря до ґрунту та заважають корінню проникати вглиб землі. Критична глибина залежить від підщепи та сорту, тому за частих підтоплень краще проконсультуватися з фахівцем. Постійна тінь від будівель, парканів чи дорослих дерев. Для формування квіткових бруньок і плодів яблуням, вишням, сливам і грушам потрібно не менше шести годин прямого сонця на день. У затінку пагони витягуються, а крона дає мізерний урожай. Зважайте також на те, що сусідні великі дерева з часом лише розростатимуться. Важкі та надто ущільнені глинисті ґрунти. Така земля надовго затримує вологу під час злив, а в посуху збивається у твердий моноліт, крізь який молоде коріння просто не може пробитися. Щоб розпушити структуру, додайте в посадкову яму перепрілий компост або органіку. Просто насипати гравій на дно не можна: у щільній глині це створить ефект підземного басейну, де збиратиметься зайва вода. Відкриті ділянки із сильними протягами й вітрами. Пориви вітру розхитують незміцнілі саджанці, висушують верхній шар землі, ламають гілки та заважають весняному запиленню. Обирайте відносно тихі сонячні місця. Якщо ділянка сильно продувається, обов'язково підв'яжіть саджанець до міцного кілка або поставте повітропроникну захисну перегородку.

Де найкраще посадити саджанець?

Для гарного вкорінення підійде відкрита ділянка з пухким, родючим і добре дренованим ґрунтом, де ніколи не накопичується холодне повітря. Також дотримуйтеся безпечної дистанції між сусідніми культурами, щоб дорослим кронам і корінню вистачало вільного простору та поживних речовин.

Після посадки дерево слід полити / Фото Pexels

Як ще захистити молоді посадки до морозів?

Щоб саджанці без проблем перезимували та навесні рушили в ріст, фахівці радять забезпечити правильний захист дерев: рясно полити їх одразу після висаджування, вкрити пристовбурове коло мульчею шаром близько 7,5 сантиметра та захистити кору сіткою від гризунів.