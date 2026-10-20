Вересень та жовтень вважаються найкращими місяцями для вкорінення саджанців, адже помірне сонце не створює для них стресу від надмірної спеки, пише Martha Stewart. У прохолодні місяці рослини спрямовують сили на формування міцного коріння, якщо ґрунт ще не промерз.

Що раніше восени посаджено дерево, то більше часу воно має на формування коренів до перших заморозків,

– пояснила фахівчиня з плодівництва Медлін Кей Віммер.

Які плодові дерева найкраще переносять осінню посадку?

Експерти виділяють породи, які демонструють високу витривалість і стійкість до холодів:

Яблуня

Найстійкіша до морозів культура, яка відмінно приживається в прохолодну пору. Для регіонів із холодними зимами фахівці радять сорт Triumph, що вирізняється солодкими плодами та невибагливістю. Доросла яблуня може розростатися до 7,6 метра заввишки й завширшки.

Вишня

Чудово переносить осінню погоду, а доросле дерево сягає близько 4,5 метра у висоту і до 9 метрів у ширину.

Груша

Посадка восени допомагає їй уникнути посушливого стресу, а вчасне прибирання опалого листя навколо саджанця захистить дерево від грибкових хвороб.

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Персик

Менш морозостійкий, але якщо висадити його у вересні чи жовтні, молоде дерево встигне закріпитися до сильних холодів.

Хурма

Підходить для областей із теплим кліматом, де дерево може вільно розвиватися та сягати від 15 до 24 метрів у висоту.



Після посадки дерево варто полити / Фото Pexels

Як правильно захистити молоді саджанці взимку?

Щоб молоді дерева встигли прижитися та успішно перезимували, дотримуйтеся перевірених правил догляду:

Обов'язково рясно полийте дерева одразу після саджання, а під час сухих періодів зволожуйте ґрунт додатково.

Вкрийте поверхню землі навколо стовбура мульчею шаром близько 7,5 сантиметра, не насипаючи її щільним горбом біля кори.

Захистіть нижню частину стовбура спеціальною сіткою, щоб ніжну кору не пошкодили зайці та гризуни.

Для пізньої посадки обирайте рослини у стані спокою з відкритою кореневою системою, поки землю ще легко обробляти.

Що ще варто врахувати під час висаджування дерев?

Під час осінніх робіт у саду стежте, щоб місце щеплення обов'язково залишалося над поверхнею ґрунту. Якщо дерево хитається від поривів вітру, зафіксуйте його міцною опорою, щоб не травмувати молоде коріння до зими.