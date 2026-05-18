Посадите базилик возле этих 5 овощей: урожай увеличится в разы

Базилик –это идеальное растение для посадки на огороде –и не только потому, что он очень вкусный. Фактически это душистое растение может улучшить вкус других овощей, а также отпугнуть распространенных вредителей.

Если вы хотите вырастить вкусный, свободный от болезней и вредителей урожай на огороде, нужно сейчас сделать одну элементарную вещь – высадить в нескольких стратегических местах кустики базилика, пишет Martha Stewart.

Интересно Вырастить капусту без белокрылки реально: дачница рассказала, что нужно сделать

Возле чего нужно высаживать базилик?

Помидоры

С помидорами базилик имеет прекрасные взаимовыгодные отношения – трава улучшает не только рост, но и вкус томатов, а также отпугивает вредителей.

Когда базилик цветет, он привлекает полезных насекомых для опыления помидоров,

– поделилась фермер Анна Гекман.

Морковь

Этот корнеплод прекрасно растет рядом с базиликом, ведь зелень ароматная, и это помогает отпугивать клещей, долгоносиков и червей, что любят полакомиться морковью. Кроме того, морковь помогает разрыхлить почву, а это ускоряет рост базилика.

Вот только слишком близко сажать их не стоит – иначе сама морковь может навредить корням душистой зелени.

Якщо шукаєте, де придбати насіння моркви зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Орегано

Зелень можно сажать вместе, ведь и орегано, и базилик нуждаются в достаточно похожей среде. Кроме того, оба растения могут обеспечить хороший почвенный покров, что поможет удерживать влагу.

Кабачки

Базилик очень полезен для кабачков, ведь предотвращает распространение грибка на растении. А некоторые садоводы также уверяют, что это улучшает и рост, и вкус плодов благодаря химическим веществам, что базилик выделяет в почву.



Кабачки можно сажать рядом с базиликом / Фото Pexels

Болгарский перец

Базилик поможет перцу по-настоящему процветать, ведь оба растения имеют схожие потребности в тепле, солнце и воде. Базилик также отпугивает вредителей – тлю, муху и паутинных клещей.

Как выращивать базилик на огороде?

Если вы хотите выращивать базилик из рассады, высадить семена на нее нужно за 6 недель до последних весенних заморозков – это даст возможность получить невероятно ранний урожай, пишет The Spruce.

Важно! Не все дачники знают лайфхак – когда растение достигнет примерно 15 сантиметров в высоту, верхние листья нужно прищипнуть. Это поможет остановить цветение растения – ведь после него оно не будет расти гуще и не даст много листьев.

Вот что еще нужно знать об уходе за базиликом, чтобы получить максимальное количество листьев:

лучше всего он растет на полном солнце;

базилик предпочитает дренированную почву;

он любит влагу;

базилик очень чувствителен к морозу.

Хорошо ли растут рядом базилик и виноград?

Оказывается, базилик может улучшить урожай даже винограда. Здесь правильное соседство – это половина успеха, и поэтому опытные огородники весной тщательно выбирают культуры, что посадят рядом с ягодными кустами. К слову, под виноградом можно посадить также: