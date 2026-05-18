Посадите базилик возле этих 5 овощей: урожай увеличится в разы
- Базилик улучшает рост и вкус помидоров, моркови, орегано, кабачков и болгарского перца и отпугивает вредителей.
- Базилик требует солнца, дренажа, влаги и особенно чувствителен к морозу, а также может улучшить урожай винограда при правильном соседстве.
Базилик –это идеальное растение для посадки на огороде –и не только потому, что он очень вкусный. Фактически это душистое растение может улучшить вкус других овощей, а также отпугнуть распространенных вредителей.
Если вы хотите вырастить вкусный, свободный от болезней и вредителей урожай на огороде, нужно сейчас сделать одну элементарную вещь – высадить в нескольких стратегических местах кустики базилика, пишет Martha Stewart.
Возле чего нужно высаживать базилик?
Помидоры
С помидорами базилик имеет прекрасные взаимовыгодные отношения – трава улучшает не только рост, но и вкус томатов, а также отпугивает вредителей.
Когда базилик цветет, он привлекает полезных насекомых для опыления помидоров,
– поделилась фермер Анна Гекман.
Морковь
Этот корнеплод прекрасно растет рядом с базиликом, ведь зелень ароматная, и это помогает отпугивать клещей, долгоносиков и червей, что любят полакомиться морковью. Кроме того, морковь помогает разрыхлить почву, а это ускоряет рост базилика.
Вот только слишком близко сажать их не стоит – иначе сама морковь может навредить корням душистой зелени.
Орегано
Зелень можно сажать вместе, ведь и орегано, и базилик нуждаются в достаточно похожей среде. Кроме того, оба растения могут обеспечить хороший почвенный покров, что поможет удерживать влагу.
Кабачки
Базилик очень полезен для кабачков, ведь предотвращает распространение грибка на растении. А некоторые садоводы также уверяют, что это улучшает и рост, и вкус плодов благодаря химическим веществам, что базилик выделяет в почву.
Кабачки можно сажать рядом с базиликом / Фото Pexels
Болгарский перец
Базилик поможет перцу по-настоящему процветать, ведь оба растения имеют схожие потребности в тепле, солнце и воде. Базилик также отпугивает вредителей – тлю, муху и паутинных клещей.
Как выращивать базилик на огороде?
Если вы хотите выращивать базилик из рассады, высадить семена на нее нужно за 6 недель до последних весенних заморозков – это даст возможность получить невероятно ранний урожай, пишет The Spruce.
Важно! Не все дачники знают лайфхак – когда растение достигнет примерно 15 сантиметров в высоту, верхние листья нужно прищипнуть. Это поможет остановить цветение растения – ведь после него оно не будет расти гуще и не даст много листьев.
Вот что еще нужно знать об уходе за базиликом, чтобы получить максимальное количество листьев:
- лучше всего он растет на полном солнце;
- базилик предпочитает дренированную почву;
- он любит влагу;
- базилик очень чувствителен к морозу.
Хорошо ли растут рядом базилик и виноград?
Оказывается, базилик может улучшить урожай даже винограда. Здесь правильное соседство – это половина успеха, и поэтому опытные огородники весной тщательно выбирают культуры, что посадят рядом с ягодными кустами. К слову, под виноградом можно посадить также:
- бархатцы;
- чеснок;
- лук;
- тимьян;
- бобовые культуры;
- шпинат;
- укроп;
- щавель;
- орегано.
Часті питання
Почему рекомендуется высаживать базилик на огороде?
Высадка базилика на огороде помогает вырастить вкусный, свободный от болезней и вредителей урожай. Базилик улучшает рост и вкус растений, таких как помидоры, и отпугивает вредителей.
Какие растения хорошо растут вместе с базиликом?
Базилик хорошо растет вместе с помидорами, морковью, орегано, кабачками и болгарским перцем. Он улучшает их рост, защищает от вредителей и удерживает влагу в почве.
Какие условия нужны для выращивания базилика?
Базилик лучше всего растет на полном солнце, предпочитает дренированную почву и любит влагу. Он очень чувствителен к морозу, поэтому его следует высаживать за 6 недель до последних весенних заморозков.