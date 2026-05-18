Якщо ви хочете виростити смачний, вільний від хвороб та шкідників врожай на городі, потрібно зараз зробити одну елементарну річ – висадити у кількох стратегічних місцях кущики базиліку, пише Martha Stewart.
Біля чого потрібно висаджувати базилік?
Помідори
З помідорами базилік має чудові взаємовигідні стосунки – трава покращує не лише ріст, але й смак томатів, а також відлякує шкідників.
Коли базилік цвіте, він приваблює корисних комах для запилення помідорів,
– поділилася фермерка Анна Гекман.
Морква
Цей коренеплід чудово росте поряд з базиліком, адже зелень ароматна, і це допомагає відлякувати кліщів, довгоносиків та червів, що люблять поласувати морквою. Окрім того, морква допомагає розпушити ґрунт, а це пришвидшує ріст базиліку.
Ось тільки надто близько садити їх не варто – інакше сама морква може нашкодити корінню запашної зелені.
Орегано
Зелень можна садити разом, адже й орегано, і базилік потребують досить схожого середовища. Окрім того, обидві рослини можуть забезпечити гарний ґрунтовий покрив, що допоможе утримувати вологу.
Кабачки
Базилік дуже корисний для кабачків, адже запобігає поширенню грибка на рослині. А деякі садівники також запевняють, що це покращує і ріст, і смак плодів завдяки хімічним речовинам, що базилік виділяє у ґрунт.
Кабачки можна садити поряд з базиліком / Фото Pexels
Болгарський перець
Базилік допоможе перцю по-справжньому процвітати, адже обидві рослини мають схожі потреби у теплі, сонці та воді. Базилік також відлякує шкідників – попелицю, муху та павутинних кліщів.
Як вирощувати базилік на городі?
Якщо ви хочете вирощувати базилік з розсади, висадити насіння на неї потрібно за 6 тижнів до останніх весняних заморозків – це дасть можливість отримати неймовірно ранній урожай, пише The Spruce.
Важливо! Не всі дачники знають лайфхак – коли рослина досягне приблизно 15 сантиметрів у висоту, верхнє листя потрібно прищипнути. Це допоможе зупинити цвітіння рослини – адже після нього вона не буде рости густішою й не дасть багато листя.
Ось що ще потрібно знати про догляд за базиліком, аби отримати максимальну кількість листя:
- найкраще він росте на повному сонці;
- базилік надає перевагу дренованому ґрунту;
- він любить вологу;
- базилік дуже чутливий до морозу.
Чи добре ростуть поряд базилік і виноград?
Виявляється, базилік може покращити урожай навіть винограду. Тут правильне сусідство – це половина успіху, і тому досвідчені городники навесні ретельно обирають культури, що посадять поряд з ягідними кущами. До слова, під виноградом можна посадити також:
- чорнобривці;
- часник;
- цибуля;
- чебрець;
- бобові культури;
- шпинат;
- кріп;
- щавель;
- орегано.