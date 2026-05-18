Порадами щодо вирощування капусти поділилася садівниця у своєму ютуб-каналі "У гостях у Тані". Вона розповіла, як доглядає за гібридами Етма та Парел і які прості методи допомагають отримати хороший урожай без зайвої хімії.

Які добрива потрібні капусті?

Для активного росту та формування качанів капусті необхідні правильні мінеральні підживлення, тому варто звернути увагу на два види селітри.

Під час висадки розсади в лунку варто додавати кальцієву селітру. Вона допомагає іншій рослині краще зміцнити розсаду й знижує ризик появи гнилі.

Коли капуста починає формувати качан, рослині особливо потрібен калій. Саме тому городниця використовує калійну селітру – 15 грамів достатньо на 10 літрів води. Розчином потрібно полити кожен кущ окремо.

Для капусти важливий калій для того, щоб в’язалися качани. Качан утворюється з листя, тому я беру калійну селітру і поливаю під кожний кущ,

– зазначила дачниця Тетяна.

Як захистити капусту від білокрилки?

Білокрила є одним із головних шкідників капусти. Найчастіше вона з’являється в період цвітіння вишні і дуже любить молоде листя капусти.

Щоб вберегти рослину від обробки хімічними засобами, достатньо використати агроволокно. Садівниця радить використовувати матеріал щільністю19 чи 23. Ним потрібно щільно накрити грядки, а відкривати лише під час поливу чи прополювання.

Чому рання капуста рідше потерпає від шкідників?

Городниця зазначила, що рання висадка капусти допоможе зменшити ризик масового ураження комахами.

Річ у тому, що білокрилка атакує наймолодше та найніжніше листя, тому загартовані рослини страждають менше. Саме поєднання правильного підживлення й захист агроволокном дозволить виростити міцні качани без застосування агресивних препаратів.

Коли садити капусту у відкритий ґрунт?

Садівниця на ютуб-каналі "Дім та присадибна ділянка" розповіла, коли сіяти середньостиглу та пізню капусту. Розсаду середньостиглої капусти висаджують у травні. Серед популярних гібридів – "Агресор", який відзначається стійкістю та довгим зберіганням.

Розсаду пізніх сортів потрібно пересадити у відкритий ґрунт вже наприкінці травня. А от ранній сорт городниці вже висадили на початку чи в середині квітня.

Які є корисні поради для дачників?

Огірки дачники радять поливати вранці, щоб уникнути грибкових захворювань та опіків на листі. На тиждень овочам потрібно 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень. Частота поливу залежить від типу ґрунту, температури та наявності мульчі.

Компостний настій використовується як натуральне добриво, яке збагачує рослини поживними речовинами та покращує їх врожайність. Для приготування компостного настою потрібно змішати зрілий компост з дощовою водою, настоювати 24-48 годин і одразу використовувати.