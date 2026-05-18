Советами по выращиванию капусты поделилась садовод в своем ютуб-канале "В гостях у Тани". Она рассказала, как ухаживает за гибридами Этма и Парел и какие простые методы помогают получить хороший урожай без лишней химии.

Какие удобрения нужны капусте?

Для активного роста и формирования кочанов капусте необходимы правильные минеральные подкормки, поэтому стоит обратить внимание на два вида селитры.

Во время высадки рассады в лунку стоит добавлять кальциевую селитру. Она помогает другому растению лучше укрепить рассаду и снижает риск появления гнили.

Когда капуста начинает формировать кочан, растению особенно нужен калий. Именно поэтому огородница использует калийную селитру – 15 граммов достаточно на 10 литров воды. Раствором нужно полить каждый куст отдельно.

Для капусты важен калий для того, чтобы вязались кочаны. Кочан образуется из листьев, поэтому я беру калийную селитру и поливаю под каждый куст,

– отметила дачница Татьяна.

Как защитить капусту от белокрылки?

Белокрылка является одним из главных вредителей капусты. Чаще всего она появляется в период цветения вишни и очень любит молодые листья капусты.

Чтобы уберечь растение от обработки химическими средствами, достаточно использовать агроволокно. Садовница советует использовать материал плотностью 19 или 23. Им нужно плотно накрыть грядки, а открывать только во время полива или прополки.

Почему ранняя капуста реже страдает от вредителей?

Огородница отметила, что ранняя высадка капусты поможет уменьшить риск массового поражения насекомыми.

Дело в том, что белокрылка атакует молодые и нежные листья, поэтому закаленные растения страдают меньше. Именно сочетание правильной подкормки и защита агроволокном позволит вырастить крепкие кочаны без применения агрессивных препаратов.

Когда сажать капусту в открытый грунт?

Садовница на ютуб-канале "Дом и приусадебный участок" рассказала, когда сеять среднеспелую и позднюю капусту. Рассаду среднеспелой капусты высаживают в мае. Среди популярных гибридов – "Агрессор", который отмечается устойчивостью и долгим хранением.

Рассаду поздних сортов нужно пересадить в открытый грунт уже в конце мая. А вот ранний сорт огородницы уже высадили в начале или в середине апреля.

