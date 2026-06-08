Весна и начало лета – это идеальное время, чтобы позаботиться о защите огорода от медведки: эти вредители уже проснулись из спячки и начинают вылезать на поиски пищи. Особенно опасны они для нежной рассады, которую только что пересадили в открытый грунт, пишет The Spruce.
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Как избавиться от медведки на огороде?
Медведка – это один из самых опасных вредителей на огороде. Во-первых, они уничтожают все на своем пути без всякого разбора. Во-вторых, только за один раз самка медведки откладывает до 300 яиц, поэтому борьба с насекомыми может стать достаточно сложной.
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В списке культур, которые медведка активно уничтожает, есть практически все, что высаживают огородники: клубника, морковь, капуста, злаки, свекла, картофель, помидоры, дыни, огурцы, тыквы и тому подобное. Кроме того, медведка может пробраться и в сад – там эти насекомые активно поедают корни груш, слив, вишен, черешен, абрикосов и персиков.
Медведка может быстро навредить растениям / Фото Pexels
И как только вы заметите хоть одну медведицу на огороде, действовать нужно быстро. Вот несколько эффективных способов борьбы с медведками:
- Мыльный раствор. Если вы наткнулись на насекомое, можно залить его раствором из мыла, или же стирального порошка. Заливать нужно в норы, которые роет насекомое – и через определенное время оно вылезет на поверхность. После этого нужно поймать его и раздавить.
- Ловушки-приманки. Старую банку нужно обмазать вареньем по краям, а также положить внутрь несколько ложек. Закопайте банку на огороде так, чтобы на поверхности оставались только ее края. Ночью медведки заползут в банку, но выбраться из нее уже не смогут.
- Настой валерианы. В 10 литрах воды нужно растворить 3 столовые ложки валерианы, а после этого еженедельно подливать под кусты и растения по стакану раствора. Обычно для того, чтобы избавиться от вредителя, достаточно месяца.
- Посадка календулы, бархатцев, хризантем. Несколько из этих растений могут отпугивать медведку через свой запах и особые вещества в корнях.